Aktüel
28 Ocak 2023 - 08:00

Çayı biten bu markete koşsun! Siyah çay 35 TL'ye düştü: Poşetini kapan üçer beşer dolduruyor!

Çay ve şeker fiyatları son bir yılda hızla yükselirken, piyasada çay ve şeker fiyatlarında önemli düşüşler yaşandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bu markette ise çayın fiyatı 34 TL'ye, kilo şekerin fiyatı ise 25 TL'ye düştü. İndirim detayları haberimizde..

Aktüel
28 Ocak 2023 - 08:00
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Çayı biten bu markete koşsun! Siyah çay 35 TL'ye düştü: Poşetini kapan üçer beşer dolduruyor!
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Hemen hemen tüm ürünlerdeki devasa fiyat artışları, birçok vatandaşın bunun için geçim mücadelesine girme anlamına gelmeye başladı. Ancak durum kısa sürede ciddi bir sürece dönüştü. Yeni yılın ilk büyük fiyat indirimleri en çok bilinen zincir marketlerden birinden gelirken, indirimlerin bir kısmında çay ve şeker fiyatları etkili oldu. Diğer indirimlere eş oranla çay ve şeker fiyatları da düşürüldü.

MİGROS ÇAY VE ŞEKER İNDİRİM KAMPANYASI

Migros çay ve şeker indirim kampanyası

Çay ve şeker indirimleri tüketicilerin en çok tercih ettiği marketlerden birisi olan Migros'tan geldi. Migros Lipton Dökme Çay Earl Grey 500 G 34,90 TL'den satışa sunulurken, Irmak Pudra Şeker 1 Kg'ı ise 25,90 TL'ye indi.



Çay ve şekerde büyük indirimler yapan Migros'a ilgi yoğun oldu. Migros, indirimlerin yanı sıra alışverişlerde aşağıdaki notları da siteden eksik etmedi. "Stoklarla sınırlıdır. Ürün mevcudiyeti, fiyatlandırma ve promosyon bilgileri teslimat bölgesine göre değişiklik gösterebilir."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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