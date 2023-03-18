Çayı böyle içenler yandı kavruldu! Uzman isim haklı çıktı: Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz







KARATAY ÖNERİYOR: TEREYAĞLI ÇAY







LİMONLU ÇAYIN FAYDALARI

Çayla ilgili bilinçsiz tüketim alışkanlıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, çayı tereyağıyla içmenin İngiltere gibi bazı batı ülkelerinde yaygın olduğunu belirtiyor. Ayrıca, yapılan bir araştırmada, çayın limonlu içilmesinin şekerli çaya göre daha faydalı olduğu ortaya çıkmış. Canan Karatay da çocukluğundan beri limonlu su içtiğine dikkat çekerek, limonlu çayın da faydalarını sıralıyor.Tereyağlı çay, özellikle İngiltere gibi bazı batı ülkelerinde yaygın olarak tüketilen bir çeşittir. Ancak, Türk kültüründe tereyağlı çayın tüketimi yaygın değildir ve hatta bazıları tarafından garip karşılanabilir. Tereyağlı çayın lezzeti çok farklıdır ve acılık yerine tatlı bir tat bırakır. Bununla birlikte, tereyağlı çayın sağlık açısından faydaları üzerine yapılmış araştırmalar yoktur ve uzmanlar tarafından önerilmez. Ayrıca, tereyağı yüksek kalorili bir besindir ve fazla tüketildiğinde obezite gibi sağlık sorunlarına neden olabilir. Dolayısıyla, sağlık açısından daha faydalı olacak şekilde, çayın limonlu ya da şekersiz tüketimi önerilmektedir.Limonlu çay, içerdiği antioksidanlar ve C vitamini sayesinde bağışıklık sistemi üzerinde pozitif etkilere sahiptir. Limonlu çayın içeriğindeki flavonoidler, kan dolaşımını düzenleyerek kalp sağlığını korumaya yardımcı olur. Ayrıca, limonlu çayın anti-inflamatuar özellikleri, vücutta inflamasyonu azaltarak eklem ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Buna ek olarak, limonlu çayın içeriğindeki polifenoller, vücuttaki zararlı maddelerin atılmasını sağlayarak böbrek sağlığını da destekler. Sonuç olarak, limonlu çayın tüketimi sağlıklı bir yaşam tarzının bir parçası olabilir ve birçok faydası nedeniyle tercih edilebilir.Bağışıklık sistemi: Limon, C vitamini açısından zengin bir meyvedir. Limonlu çay, bağışıklık sisteminizi güçlendirerek soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı koruyabilir. Sindirim: Limonlu çay, sindirimi artırır ve gaz problemlerini önleyebilir. Ayrıca, limonun asit içeriği mide asidini dengeleyebilir ve hazımsızlığı azaltabilir. Antioksidanlar: Limonlu çay, antioksidanlar bakımından zengindir ve vücudunuzu serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruyabilir. Hidrasyon: Limonlu çay, suyun yerini alabilir ve vücudunuzun su ihtiyacını karşılayabilir. Ayrıca, limonun içeriğindeki elektrolitler, vücudunuzun suyu daha iyi emmesine yardımcı olabilir. Enerji: Limonlu çay, sabahları enerji verici bir içecek olarak da kullanılabilir. Limon, metabolizmayı hızlandırarak vücudunuzun daha fazla enerji üretmesine yardımcı olabilir. Bu nedenlerle, limonlu çay sağlıklı bir içecek olarak tavsiye edilir.