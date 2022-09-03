YAŞAM
03 Eylül 2022 - 11:03

Çayırova Turgut Özal Köprüsü'nde Kiriş Montajı Yapıldı

Kocaeli TEM bağlantı yolu üzerinden Çayırova ilçesine giriş çıkışları rahatlatacak olan Turgut Özal Köprüsü İkileme ve Yol Yapım işinde ilave köprünün giriş montajı yapıldı.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 11:03
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Çayırova Turgut Özal Köprüsü'nde Kiriş Montajı Yapıldı



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, alternatif çözümlerle kent içi trafiğini rahatlatacak ulaşım projelerine devam etmekte. Bu çerçevede büyükşehir ekipleri Çayırova ilçesinde projelendirdiği ‘Turgut Özal Köprüsü İkileme ve Yol Yapım' işinde önemli bir imalat gerçekleşti. Ekipler, Turgut Özal Köprüsü'nün hemen yanına inşa edilen ilave köprünün kiriş montajını yaptı. Mevcut hali ile tek şeritli gidiş geliş olan köprünün yanına ikinci bir köprünün inşa edilmesiyle bölgedeki trafiğin rahatlaması hedefleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilave köprü projesiyle ilçeye giriş çıkışlarda nefes aldıracak. İmalatları tamamen biten ilave köprünün üç ayağının üzerine 32 metre uzunluğunda 20 adet kiriş yerleştirildi. Kiriş montajından sonra zemine tabliye betonu dökülecek ve izolasyon imalatı yapılacak. Proje tamamlandığında köprü 2x2 şeritli hali ile vatandaşlara hizmet verecek ve Turgut Özal Caddesi'nde İstanbul-Kocaeli il sınırını ayırt eden yol, otoban üzerinden yeni ilave köprü ile geçilerek yeniden Turgut Özal Caddesi'ne bağlanacak. Böylelikle köprü üzerindeki araç beklemelerinin önüne geçilerek seri bir trafik akışı sağlanacak.



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