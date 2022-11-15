SPOR
15 Kasım 2022 - 21:09

Çaykur Rizespor'un genç yıldızı Emirhan Topçu Süper Lig devlerinin dikkatini çekmeye başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen genç futbolcu Emirhan Topçu, sergilediği performansla birlikte piyasa değerini arttırmaya başladı. Ocak ayında genç futbolcuya teklif gelebilir.

SPOR
15 Kasım 2022 - 21:09
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Çaykur Rizespor'un genç yıldızı Emirhan Topçu Süper Lig devlerinin dikkatini çekmeye başladı


Ara transfer döneminin açılmasına kısa bir süre kalmışken, Süper Lig devleri transfer için harekete geçti. 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen genç futbolcu Emirhan Topçu da transferin en çok dikkat çeken isimlerinden biri olacak gibi gözüküyor.

22 yaşındaki genç futbolcu Emirhan Topçu, Çaykur Rizespor'un bu sezon ligde sergilediği performansta büyük bir pay sahibi olurken savunmada gösterdiği performansla birlikte büyük bir beğeni topladı.



emirhan topçu çaykur rizespor

Rizesporlu yıldıza Süper Lig devleri kancayı taktı

Çaykur Rizespor'un altyapısında yetişmesinin ardından A takıma kadar yükselen Emirhan Topçu, 12 karşılaşmada bu sezon forma giyerken takımının savunmadaki lideri haline gelmişti.

Yabancı sınırınıda göz önünde bulunduran Süper Lig devlerinin Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde Çaykur Rizespor'un kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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