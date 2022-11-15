Çaykur Rizespor'un genç yıldızı Emirhan Topçu Süper Lig devlerinin dikkatini çekmeye başladı













Rizesporlu yıldıza Süper Lig devleri kancayı taktı

Ara transfer döneminin açılmasına kısa bir süre kalmışken, Süper Lig devleri transfer için harekete geçti. 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen genç futbolcu Emirhan Topçu da transferin en çok dikkat çeken isimlerinden biri olacak gibi gözüküyor. 22 yaşındaki genç futbolcu Emirhan Topçu, Çaykur Rizespor'un bu sezon ligde sergilediği performansta büyük bir pay sahibi olurken savunmada gösterdiği performansla birlikte büyük bir beğeni topladı.Çaykur Rizespor'un altyapısında yetişmesinin ardından A takıma kadar yükselen Emirhan Topçu, 12 karşılaşmada bu sezon forma giyerken takımının savunmadaki lideri haline gelmişti. Yabancı sınırınıda göz önünde bulunduran Süper Lig devlerinin Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde Çaykur Rizespor'un kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.