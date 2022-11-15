Ara transfer döneminin açılmasına kısa bir süre kalmışken, Süper Lig devleri transfer için harekete geçti. 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen genç futbolcu Emirhan Topçu da transferin en çok dikkat çeken isimlerinden biri olacak gibi gözüküyor. 22 yaşındaki genç futbolcu Emirhan Topçu, Çaykur Rizespor'un bu sezon ligde sergilediği performansta büyük bir pay sahibi olurken savunmada gösterdiği performansla birlikte büyük bir beğeni topladı.
SPOR
15 Kasım 2022 - 21:09
Çaykur Rizespor'un genç yıldızı Emirhan Topçu Süper Lig devlerinin dikkatini çekmeye başladı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen genç futbolcu Emirhan Topçu, sergilediği performansla birlikte piyasa değerini arttırmaya başladı. Ocak ayında genç futbolcuya teklif gelebilir.
SPOR
15 Kasım 2022 - 21:09
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