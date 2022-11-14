Her sofrada beğenileri toplayan mayasız pişi yapılışı oldukça kolay olurken aynı zamanda da puf puf kabarmasıyla beğenileri toplar. Yediden yetmişe her kesimin beğendiği mayasız pişi tarifi haberimizde yer almaktadır
Yemek Tarifleri
14 Kasım 2022 - 22:22
Çaylar pişisiz içilmez! Puf puf kabaran mayasız pişi yiyen bir daha yiyor! Mayısasız pişi tarifi ve malzemeler
Kahvaltılara lezzet katan pişi özellikle puf puf kabaran ve çıtırtısıyla da herkesin sevilen lezzetlerindendir. Mayısa kullanmadan puf puf kabaran pişi yapmak oldukça kolay. Kahvaltıların aranan lezzeti mayasız pişi malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri
14 Kasım 2022 - 22:22