Yemek Tarifleri
14 Kasım 2022 - 22:22

Çaylar pişisiz içilmez! Puf puf kabaran mayasız pişi yiyen bir daha yiyor! Mayısasız pişi tarifi ve malzemeler

Kahvaltılara lezzet katan pişi özellikle puf puf kabaran ve çıtırtısıyla da herkesin sevilen lezzetlerindendir. Mayısa kullanmadan puf puf kabaran pişi yapmak oldukça kolay. Kahvaltıların aranan lezzeti mayasız pişi malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır?

Yemek Tarifleri
14 Kasım 2022 - 22:22
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Çaylar pişisiz içilmez! Puf puf kabaran mayasız pişi yiyen bir daha yiyor! Mayısasız pişi tarifi ve malzemeler
Her sofrada beğenileri toplayan mayasız pişi yapılışı oldukça kolay olurken aynı zamanda da puf puf kabarmasıyla beğenileri toplar. Yediden yetmişe her kesimin beğendiği mayasız pişi tarifi haberimizde yer almaktadır

PİŞİ MALZEMELERİ

1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

3 - 3,5 su bardağı un

Kızartmak için:

1 su bardağı sıvı yağ

MAYASIZ PİŞİ TARİFİ

Derin bir kabın içerisinde yumurta ve yoğurt alınarak çırpılır. içerisine kabartma tozu ve tuz ilave edilir. Un yavaş yavaş eklenirken özellikle elenmiş olmasına dikkat edilir. Kulak memesi kıvamına gelen hamur 10 dakika ağzı kapatılarak dinlendirilir. Hamuru dinlendirildikten sonra merdane yardımıyla açılır ve orta kalınlıkta hamur elde edilir. Ocağın üzerinde yağ alınır ve kızarmış yağ içerisine şekil verilen hamur atılır. Altın rengine gelen hamurlar servis edilir.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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