Çaylar pişisiz içilmez! Puf puf kabaran mayasız pişi yiyen bir daha yiyor! Mayısasız pişi tarifi ve malzemeler

Her sofrada beğenileri toplayan mayasız pişi yapılışı oldukça kolay olurken aynı zamanda da puf puf kabarmasıyla beğenileri toplar. Yediden yetmişe her kesimin beğendiği mayasız pişi tarifi haberimizde yer almaktadır PİŞİ MALZEMELERİ 1 su bardağı yoğurt 1 adet yumurta 1 paket kabartma tozu 1 çay kaşığı tuz 3 - 3,5 su bardağı un Kızartmak için: 1 su bardağı sıvı yağ MAYASIZ PİŞİ TARİFİ Derin bir kabın içerisinde yumurta ve yoğurt alınarak çırpılır. içerisine kabartma tozu ve tuz ilave edilir. Un yavaş yavaş eklenirken özellikle elenmiş olmasına dikkat edilir. Kulak memesi kıvamına gelen hamur 10 dakika ağzı kapatılarak dinlendirilir. Hamuru dinlendirildikten sonra merdane yardımıyla açılır ve orta kalınlıkta hamur elde edilir. Ocağın üzerinde yağ alınır ve kızarmış yağ içerisine şekil verilen hamur atılır. Altın rengine gelen hamurlar servis edilir.