Cebinde 100-200 TL olanlara altın müjdesi: Bunu yaparak hemen alabilirsiniz

Geçim sıkıntısıyla herkesin para kazanmaya çalışmasının yanında artık vatandaş parasının değerini de korumak için yatırımlar yapmak istiyor. Gün geçtikçe paranın değer kaybetmesi herkesi endişelendiriyor. Bunun üzerine uzmanların verdikleri her tavsiye daha da önemli hale geliyor. İşte Doç. Dr. Murat Turgut'tan bir yatırım tavsiyesi...
Doç. Dr. MURAT TURGUT'TAN ÖNEMLİ TAVSİYE!
Büyük yatırımcıların yanında artık küçük yatırımcılar da paralarının değerini korumak için araştırmalar yapıyor. Konunun uzmanlarından biri olan İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Turgut, özellikle küçük yatırımcıların ilgisini çeken çok ilginç bir tavsiyede bulundu. Turgut, faiz artırım sürecinin sonunda olduğumuzu artık küresel çapta faiz artırım süreicinin sonuna gelindiğini söyledi. Yılbaşından hemen önce 1.700 dolarlarda seyreden ons altın fiyatının şu an 1.900 doları aştığına özellikle değinen Turgut, dolar bazında yüzde 15 civarında bir prim olduğunun da önemini vurguladı.