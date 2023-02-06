Finans
06 Şubat 2023 - 09:15

Cebinde 100-200 TL olanlara altın müjdesi: Bunu yaparak hemen alabilirsiniz

Bugünlerde herkes parasını enflasyona karşı korumak için sürekli araştırma yapıyor. Uzmanlar da bu konuda yatırımcılara farklı farklı tavsiyelerde bulunuyor. İşte paranızı korumak için uyabileceğiniz bir tavsiye daha...

Finans
06 Şubat 2023 - 09:15
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Cebinde 100-200 TL olanlara altın müjdesi: Bunu yaparak hemen alabilirsiniz
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Geçim sıkıntısıyla herkesin para kazanmaya çalışmasının yanında artık vatandaş parasının değerini de korumak için yatırımlar yapmak istiyor. Gün geçtikçe paranın değer kaybetmesi herkesi endişelendiriyor. Bunun üzerine uzmanların verdikleri her tavsiye daha da önemli hale geliyor. İşte Doç. Dr. Murat Turgut'tan bir yatırım tavsiyesi...

yatırım tavsiyesi

Doç. Dr. MURAT TURGUT'TAN ÖNEMLİ TAVSİYE!



Büyük yatırımcıların yanında artık küçük yatırımcılar da paralarının değerini korumak için araştırmalar yapıyor. Konunun uzmanlarından biri olan İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Turgut, özellikle küçük yatırımcıların ilgisini çeken çok ilginç bir tavsiyede bulundu. Turgut, faiz artırım sürecinin sonunda olduğumuzu artık küresel çapta faiz artırım süreicinin sonuna gelindiğini söyledi. Yılbaşından hemen önce 1.700 dolarlarda seyreden ons altın fiyatının şu an 1.900 doları aştığına özellikle değinen Turgut,  dolar bazında yüzde 15 civarında bir prim olduğunun da önemini vurguladı.

yatırım tavsiyesi

 

BİR YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ DAHA!

Turgut, altın fiyatlarının 2 bin dolar seviyesine yükselebileceğini düşündüğünü belirtti. Bu durumun da yaklaşık yüzde 4’lük bir yükselişe denk geldiğini ve doların sabit kalması durumunda bile altında yüzde 4’lük bir yükseliş görülebileceğini açıkladı.

Turgut, “Geçtiğimiz ay dış ticaret açığımız 14,3 milyar dolarla rekor kırdı. Ancak bu ithalatta en dikkat çekici kalem altında gerçekleşti” dedi.

Üzerine  TCMB'nin yaptığı altın ithalatıyla ilgili fiziki altın yerine altın sertifikası talep edilmesini önerdi. Turgut, “Yatırımcıya tavsiyem, altın yatırımlarını bu sertifika ile yapmaları. Zira bu sertifikanın altından hiç bir farkı yok. Yani gram altından hiç farklı değil. Özellikle küçük yatırımcıların buna yönelmesinde önemli yarar var. Cebinde 100 TL’si olan kişi bile altın sertifikası alabiliyor” ekledi.

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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