Cebinde 100 TL’si olanlar hemen kontrol etsin!Köşeyi dönmüş olabilirsiniz! Meğerse diğerlerinden farkıymış







100 LİRAYA 100 BİN LİRALIK DEĞER BİÇİLDİ











Elazığ'da yaşayan Besime Ata'nın, bankadan çektiği paraların arasında farklı bir 100 TL banknotu olduğunu fark etmesi, ona beklenmedik bir kazanç sağladı. Bu banknotun hatalı basıldığını anlayan Ata, internet araştırması yaparak bu durumu teyit etti. Basım hatası nedeniyle sadece bir sıfırı bulunan ve boya kalıntısıyla da belirginleşen bu 100 TL banknotunu 100 bin liraya satışa çıkaran Ata, alıcı bulması durumunda parayı satacağını dile getirdi. Aksi takdirde ise bu hatıra değeri taşıyan banknotu saklamayı planladığını ifade etti.Besime Ata, maaşını sayarken bu hatalı basım banknotu fark ettiğini belirtti. İlk başta paranın sahte olabileceğini düşündüğünü ancak araştırma yaparak gerçeği öğrendiğini aktardı. Türkiye'de birkaç benzer hatalı basım banknot olduğunu söyleyen Ata, elindeki 100 liranın da bu nadir banknotlardan biri olduğunu belirtti. Parayı harcamayı düşünmediğini ve şu anda 100 bin liralık bir değer biçtiklerini ifade eden Ata, gelecek teklifleri değerlendirebileceklerini söyledi. Ancak alıcı olmasa bile bu özel banknotu hatıra olarak ömür boyu saklayacaklarını vurguladı.