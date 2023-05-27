Elazığ'da yaşayan Besime Ata'nın, bankadan çektiği paraların arasında farklı bir 100 TL banknotu olduğunu fark etmesi, ona beklenmedik bir kazanç sağladı. Bu banknotun hatalı basıldığını anlayan Ata, internet araştırması yaparak bu durumu teyit etti. Basım hatası nedeniyle sadece bir sıfırı bulunan ve boya kalıntısıyla da belirginleşen bu 100 TL banknotunu 100 bin liraya satışa çıkaran Ata, alıcı bulması durumunda parayı satacağını dile getirdi. Aksi takdirde ise bu hatıra değeri taşıyan banknotu saklamayı planladığını ifade etti.
YAŞAM
27 Mayıs 2023 - 12:23
Cebinde 100 TL'si olanlar hemen kontrol etsin!Köşeyi dönmüş olabilirsiniz! Meğerse diğerlerinden farkıymış
Bir banknotun cebinizdeki diğer paralardan farklı olduğunu fark etmek, size beklenmedik bir zenginlik getirebilir. Cüzdanınızdaki banknotları kontrol edin. Ayrıntılar haberimizde..
YAŞAM
27 Mayıs 2023 - 12:23
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