Cebinde 15 TL olan emeklilere 5000 TL para ödenecek! 90 gün detayına dikkat: Acil nakit ihtiyacına ilaç gibi gelecek!

Türk ekonomi Bankası'nın Nisan ayında Emeklilere kredi Kampanyası







3 Ay Ödeme Yok...





16 TL'ye 5.000 TL Nakit Desteği

Türkiye Ekonomi Bankası, prim borçlanmaları nedeniyle ekonomik yükü artan emeklilere finansal rahatlama sağlamak amacıyla yeni bir kredi kampanyası duyurdu. Banka, azami 36 ay vade ve %1,81 faiz oranı sunan emekli kredisi kampanyasını başlattı. Bu kampanya, Nisan ayında ilk maaşını alacak olanlar da dahil olmak üzere maaşlarını Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alan emeklileri hedefliyor.Emekli kredisi kampanyasına başvuran emekliler, 12 ay vade ve %1,81 faiz oranı karşılığında en fazla 5.000 TL nakit destek alabilecek. Bu ürün için aylık taksit ödeme tutarı ise 481 TL olarak belirlendi.Bu kredi kampanyası özellikle 1999 yılında yürürlüğe giren bir sigorta yasası nedeniyle emekli olmak için yıllardır bekleyen Emeklilikte Yaşa Takılanlar'lara (EYT) fayda sağlıyor. Türk Ekonomi Bankası, bu süreçte prim borçlanmalarının getirdiği mali yük ile emekli vatandaşlara destek olmayı amaçlıyor.