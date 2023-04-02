Kredi
02 Nisan 2023 - 16:00

Cebinde 15 TL olan emeklilere 5000 TL para ödenecek! 90 gün detayına dikkat: Acil nakit ihtiyacına ilaç gibi gelecek!

Türk Ekonomi Bankası'nın Nisan ayında emeklilere kredi kampanyası... Türkiye Ekonomi Bankası, prim borçlanmaları nedeniyle ekonomik yükü artan emeklilere finansal rahatlama sağlamak amacıyla yeni bir kredi kampanyası duyurdu.

Kredi
02 Nisan 2023 - 16:00
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Cebinde 15 TL olan emeklilere 5000 TL para ödenecek! 90 gün detayına dikkat: Acil nakit ihtiyacına ilaç gibi gelecek!
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Türk ekonomi Bankası'nın Nisan ayında Emeklilere kredi Kampanyası



Türkiye Ekonomi Bankası, prim borçlanmaları nedeniyle ekonomik yükü artan emeklilere finansal rahatlama sağlamak amacıyla yeni bir kredi kampanyası duyurdu. Banka, azami 36 ay vade ve %1,81 faiz oranı sunan emekli kredisi kampanyasını başlattı. Bu kampanya, Nisan ayında ilk maaşını alacak olanlar da dahil olmak üzere maaşlarını Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alan emeklileri hedefliyor.

Türk Ekonomi Bankası'nın Nisan ayında Emeklilere Kredi Kampanyası

3 Ay Ödeme Yok...



Türk Ekonomi Bankası tarafından düzenlenen emekli kredisi kampanyasının en önemli özelliklerinden biri de 3 ay boyunca taksitlerin ödenmemesi. Üründen nakit destek alacak emeklilerden ilk 3 ay taksit ödemesi talep edilmeyecek.

16 TL'ye 5.000 TL Nakit Desteği

Emekli kredisi kampanyasına başvuran emekliler, 12 ay vade ve %1,81 faiz oranı karşılığında en fazla 5.000 TL nakit destek alabilecek. Bu ürün için aylık taksit ödeme tutarı ise 481 TL olarak belirlendi.

Türk Ekonomi Bankası'nın Nisan ayında Emeklilere Kredi Kampanyası

Bu kredi kampanyası özellikle 1999 yılında yürürlüğe giren bir sigorta yasası nedeniyle emekli olmak için yıllardır bekleyen Emeklilikte Yaşa Takılanlar'lara (EYT) fayda sağlıyor. Türk Ekonomi Bankası, bu süreçte prim borçlanmalarının getirdiği mali yük ile emekli vatandaşlara destek olmayı amaçlıyor.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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