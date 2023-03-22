Cebinde 200 TL olan emekliler dikkat! Bunu yaparak anında 5000 TL alabilirsiniz: Emeklilere özel duyuruldu

Halkbank benzeri görülmemiş bir kampanyaya imza attı. Bu kampanya kapsamında maaşını bankadan alan veya maaşını bankaya havale eden emeklilerin yararlanacağı açıklandı. Başvuru yapanların 5 bin liraya kadar nakit kredi
çekebilecekleri öğrenildi. Söz konusu kredinin aylık taksiti 195 TL'dir.
Bankanın bu kredi kampanyası ile ilgili duyurusunda; "Maaş alan ya da maaşlarını bankamıza taşımayı taahhüt eden emekli müşterilerimizin nakit ihtiyaçları için aylık %1,58 faiz oranı ve 5000 TL'ye kadar bütçelerine uygun geri ödemeli seçeneklerle 36 ay vadelidir." İfadelerine yer verildi.
ÖDEME BİLGİLERİ
Aylık %1.58 faiz oranı ücreti ile 5000 TL'ye kadar kredinizi kullanabileceğiniz öğrenildi. Bu kredi ödemelerinin şu şekilde yapılabileceği belirlenmiştir: Aylık eşit taksit, Artan taksit, Azalan taksit, 3 ayda bir eşit taksit, Serbest ödeme
BAŞVURU BİLGİSİ
Maaşını bankadan alan veya maaşını bankaya yatırmayı taahhüt eden emeklilere mini emeklilik kredisi verileceği bilgisi verildi. Söz konusu başvuruların Halkbank İnternet Şubesi veya Halkbank Mobil Şube'ye giriş yapılarak yapılabileceği, başvurunun bir banka ofisi aracılığıyla yapılabileceği kaydedildi.
KREDİ KAMPANYA BİLGİLERİ
Kredi kampanyasının bilgileri şöyle açıklandı: Toplam yıllık maliyet oranları; Faiz, tahsis ücreti ve vergileri içermekte olup örnek vade ve tutarda hesaplanır. Tahsis ücretine yüzde 10 banka sigortacı muamele vergisi (BSMV) dahildir. Ürünün faiz oranları, Bankamız nezdinde en az kredi geri ödeme tutarı kadar kredili mevduat hesabı açtırmak ve hayat sigortası yaptırmak isteyen müşterilerimiz için geçerlidir. (Hayat sigortası primi müşterinin yaşına, cinsiyetine ve kredi tutarına göre değişmekte olup, 50 yaşındaki erkek müşteri için 5.000 TL olup, 36 ay vadeli kredi yıllık sigorta bedeli 62,97 TL'dir.) Halkbank, gerektiğinde kredi koşullarını değiştirme ve kredi ödemelerini durdurma hakkını saklı tutar.