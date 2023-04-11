Cebinde 50 kuruş ve 1 TL'si olanlar dikkat! 14 yıl sonra ilk kez yapıldı: Artık böyle olacak













Bozuk paralar yenilendi! 14 yıl sonra bu yapıldı: 1 TL ve 50 Kuruş madeni paralar için değişiklik yapıldı. Yeni paraların yüzde 30 tasarruf sağlayacağı ve biraz daha hafif olacağı duyuruldu. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin 14 yıldır aynı şekilde kullandığı madeni paralarda değişiklik yapıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, yeni paraların görünüşünün eskisi gibi olacağı ve 1 TL ve 50 kuruşların daha ince olarak piyasaya sürüleceği belirtildi.1 TL ve 50 Kuruş madeni paralar yenilendi ve 14 yıl sonra değiştirildi. Yeni paralar daha hafif olacak ve yüzde 30 tasarruf sağlayacak. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun süredir kullandığı madeni paralarda değişiklik yapıldığı belirtildi. Yeni 1 TL ve 50 kuruşlar piyasaya sürülecek ve ince görünümleriyle dikkat çekecekler. Paraların görünüşleri, eski tasarımlarına benzer şekilde olacak.Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 TL ve 50 kuruş madeni paraları yenilendi ve 14 yıl sonra değiştirildi. Yeni paraların gramı azaltıldı ve ebatları inceltildi. Bakır, çinko ve nikel oranları da değiştirilerek yüzde 30 tasarruf sağlanmış olacak. Yapılan değişiklikle birlikte, yeni 1 TL ve 50 kuruş madeni paraların gramajı düşürüldü. Daha önce 8.2 gram olan 1 TL madeni paranın ağırlığı 6.6 grama, 50 kuruş madeni paranın ağırlığı ise 6.8 gramdan 5.5 grama düşürüldü. Ayrıca, yeni paraların kalınlığı da yarım milimetre kadar azaldı. Şimdilik, sadece 1 TL ve 50 kuruş madeni paralar yenilendi ve piyasaya sürüldü. Ancak, ilerleyen dönemlerde 1, 5, 10 ve 25 kuruşlarla ilgili de çalışmalar yapılması planlanıyor.