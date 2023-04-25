Cebinde 500 TL'si olan hemen başvursun! TOKİ'den yeni konut fırsatı: O iller için müjde verildi







TOKİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR







O ilde yaşayan ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yüzü gülecek! Peki TOKİ başvuruları nasıl yapılacak? Başvuru tarihleri neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.TOKİ tarafından yapılan haberlere göre Rize Kalkandere ilçesi Yukarı Tatlısu Mahallesi için 69 ev inşasına başlanacak. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar yeni projeye 24 Nisan ve 28 Nisan tarihleri arasında başvuru yapabilecek.Rize Kalkandere ilçesi Yukarı Tatlısu Mahallesi için planlanan 69 konut projesi için en düşük peşinat ödemesi 76 bin 991 TL olarak belirlendi. TOKİ yeni 69 konut projesine başvuru yapmak için gereken şartlar şu şekilde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru yapacak kişinin ikametinin Kalkandere ilçesinde olması, başvuru yapan kişinin eşinin ya da çocuklarının başka evi olmaması, daha önce kendisi ve ailesinin TOKİ evlerinden faydalanmaması, başvuru yapacak kişinin 18 yaşından büyük olması gerekiyor ve aylık hane geliri de göz önünde bulunduruluyor.