Cebinde Android telefon taşıyanlar dikkat! Telefonunuz bu modeller arasında mı? Google'dan flaş karar!

Google'dan Android telefon sahipleri için açıklama geldi. Android telefon sahiplerine yönelik Google’ın güvenlik araştırma birimi Project Zero bu tarz giyilebilen cihazlarda bulunan çipler olduğunu bildirerek yalnızca saldırgan kişinin telefon numarasının yeterli olmasının mümkün olduğunu söyledi. Bazı güvenlik eksiklikleri vatandaşların verilerini riske atabilmekte. Güvenlik için verilen uyarılar devam ediyor. Tech Crunch’ın haberi çerçevesinde, Google’ın güvenlik araştırma birimi Project Zero, pek çok Android telefonda, giyilebilir cihaz ile araçlarda bulunan bazı çiplerde saptanan güvenlik aksaklıkları nedeniyle harekete geçti.Project Zero başkanı Tim Willis yazdığı yazıda, kurum içi güvenlik araştırmacılarının son aylarda Güney Koreli bir şirket tarafından sunulan modemlerde, 18 sıfır gün güvenlik açığı saptadıklarını ve rapor yazdıklarını açıkladı. Bu açıklar arasında, etkilenen cihazları hücresel ağ üzerinden “sessizce ve uzaktan” riske atabilecek en yüksek şiddette dört açık da bulunmakta. Willis yaptığı açıklamada, Project Zero tarafından yapılan testlerin, söz konusu dört güvenlik açığının bir saldırganın hiçbir kullanıcı etkileşimi bulunmadan ana bant düzeyinde bir telefonu uzaktan ele geçirmesine imkan verdiğini ve saldırganın sadece kurbanın telefon numarasına sahip olmasının yeterli olduğunun kanıtladığını dile getirdi. Edinilen bilgilere göre, saldırgan bir cihazın ana bant seviyesinde (esasen hücre sinyallerini dijital verilere dönüştüren modemler) uzaktan kod çalıştırma yeteneği edinerek, kurbanı uyarmadan hücresel aramalar, kısa mesajlar ve hücresel veriler de dahil olarak etkilenen bir cihaza giren ve çıkan verilere neredeyse sınırsız erişim elde etmesi mümkün. Google’ın çok önemli güvenlik açıkları yamanmadan evvel harekete geçmesi ise sık rastlanan bir durum değil. Project Zero araştırmacısı Maddie Stone, Twitter aracılığıyla şirketin hataları düzeltmek adına 90 günü olduğunu fakat şimdilik düzeltmediğini açıkladı. Güney Koreli şirket, Mart 2023 tarihinde hazırlanan güvenlik listesinde, bazı modemlerin savunmasının bulunmadığını ve birkaç Android araç üreticisini etkilediğini duyurdu.