Cebinde bankamatik kartı olanlar dikkat! Meclis son kararı açıkladı: Ziraat Bankası'ndan...

İnternet üzerinden nakit ihtiyacı olan vatandaşlar kamu bankalarının kredi kampanyalarını merakla araştırıyor. Peki Ziraat Bankası 50 bin TL kredi kampanyası şartları nedir? Kimler başvuru yapabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI DÜŞÜK FAİZLİ KREDİZiraat Bankası emekli ve sigortası olan vatandaşlar için yeni bir kredi kampanyasına daha imza attı. Başvuru yapıp başvurusu onaylanan vatandaşlar aynı gün içinde 50 bin TL'ye kadar olan ödemelerini alabilecekler. Kendinize en yakın Ziraat Bankası şubesine kimlik kartınızla beraber giderek başvurunuzu yapabileceksiniz.
Aynı zamanda başvurular mobil uygulama üzerinden de alınabilecek. Ziraat Bankası 50 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisi kapsamında 36 ay vadeli olarak masrafsız kredi imkanı sağlayacak. Ziraat Bankası kredi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşların emekli olması ya da sigortalı olarak çalışarak düzenli bir geliri olduğunu kanıtlayabilmesi ilk şartlardan biri olarak biliniyor.