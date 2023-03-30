Cebinde Bankamatik kartı olanlar dikkat! Ramazan sonuna kadar geçerli: 600 TL para iadesi yapılacak

İş Bankası, ramazan alışveriş kampanyası duyurdu. Açıklamada, kampanyanın 20 Mart – 30 Nisan 2023 tarihleri arasında uygulanacağı belirtildi. Banka, kampanya hakkında şu bilgileri verdi:
20 Mart - 30 Nisan 2023 tarihleri arasında Maximum Mobil veya İşCep Ramazan Market kampanyasına Maximum kartınızla katılın, Maximum sözleşmeli markette aynı anda 400 TL ve üzeri, sonrasında farklı günlerde 400 TL ve üzeri her nakit alışverişinizde 40 TL ve 600 TL MaxiPuan kazanın!
KAMPANYAYA NASIL KATILABİLİRİM
Maximum Mobil veya İşCep'in "Teklifler" bölümünde bu kampanya için "Katıl" düğmesini tıklayın. Kampanya süresince (alışveriş öncesi veya sonrası) istediğiniz zaman katılabilirsiniz.
KAMPANYAYA DAHİL OLAN KART VE İŞLEMLER
İş Bankası Maximum, Maximiles, Privia markaları, İş Bankası Banka Kartı ve Maxipara Kart ile yapılan tüm alışverişler ile mobil uygulamalar için sanal mağazalardan ve/veya market sektörlerinden yapılan alışveriş kampanyaya dahildir.
KAMPANYAYA DAHİL OLMAYAN KARTLAR VE İŞLEMLER
Ticari kart, aidatsız kart; Kampanya, Maximum Fırsat ve MaxiPuan ile yapılan alışverişleri, ürün iptal ve iadelerini, Maximum uyumlu POS cihazı ile yapılmayan işlemleri, farklı ürün kategorilerinde satış yapan e-ticaret şirketlerinden yapılan alışverişleri kapsamaz.
ÖDÜLLERİN KULLANIMI
Kazanılan MaxiPuanlar 4 Mayıs 2023 tarihinde son kullandığınız kartınıza yüklenecektir. MaxiPuanların son kullanım tarihi 30 Haziran 2023'tür. Kampanyada kullanılan son kredi
kartı Maximiles uyumlu bir kredi kartı ise MaxiMil karşılığında MaxiPuan olarak ücretlendirilir ve tercihe göre MaxiPuan veya MaxiMil olarak kullanılabilir. Maximiles'e yüklenen puanlar, Advance MaxiMil'i kapatmak için kullanılamaz. Promosyon müşteri bazlıdır, kredi kartı bazlı değildir. Müşteri kampanyadan bir kez yararlanarak maksimum 600 TL MaxiPuan kazanabilir.
DESTEK KARTI
MaxiPuan ile 31 Mayıs 2023 tarihine kadar Maximum Mobil Pazarama üzerinden her STK için bir destek kartı alabilirsiniz. Alınan destek kartı tutarı kadar Pazarama MaxiPuan takip eden haftanın 2. iş günü tahsil edilecektir. Pazarama MaxiPuanlarının geçerlilik süresi 31 Temmuz 2023'tür (bu tarih dahil). İşpanga kartınız yükleme sırasında açık ve kullanılabilir durumda olmalıdır. Yüklenen Pazarama puanları tekrar destek kartı satın almak için kullanılabilir, bu durumda başka Pazarama puanı yüklenmeyecektir. MaxiPuan'ın destek kartı alımında alt veya üst limiti bulunmamakta olup, MaxiPuan'a müşteri tarafından en fazla 1000 TL ödeme yapılabilmektedir.
EK KOŞULLAR
Ödül MaxiPuan yüklemesi bankamız kayıtlarına göre yapılmaktadır. Kampanya kapsamında yapılan ek kart harcamalarında da puan kazanılmaktadır. Kartın asıl sahibi kampanyaya katılmalıdır. Puanlar ana karta yüklenir. Aynı gün yapılan alışverişlerden sadece ilki kampanya kapsamında değerlendirilmektedir. Bankamız tarafından düzenlenen diğer MaxiPua market kampanyaları ile birleştirilemez. İş Bankası kampanyayı durdurma ve kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.