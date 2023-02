Cebinde Bankkart'ı olan 650 TL hediye parayı cüzdanına koyacak! Sadece bir tıkla alışverişler bedavaya gelecek

ZİRAAT BANKASI, YÜKSEK ENFLASYONUN GÜNDELİK HAYATINA YÖNELİK 650 TL DEĞERİNDE BANKKART LİRA DESTEĞİ SUNUYOR. Yüksek enflasyonun gündelik hayatın her alanına olumsuz etkisi artarak devam ederken, tüketiciler bütçelerini daha fazla sıkıştırmak durumunda kaldı. Bu durum, tüketicilerin temel ihtiyaçlarını bile karşılayamamalarına yol açıyor. Sektördeki en önemli bankalardan biri olan Ziraat Bankası, şubat ayı için özel olarak düzenlediği kampanyalar aracılığıyla tüketicilerin bütçe desteğine olan ihtiyaçlarını karşılama gayreti içerisinde.





650 TL BANKKART LİRA HEDİYE EDİLECEK!

Ziraat Bankası, yüksek enflasyonun gündelik hayatın her alanına tahmin edilenden daha yüksek fiyat artışları ile yansımasıyla tüketicilere farklı alanlarda TL desteği verecek özel kampanyalar düzenledi.Bankanın kampanyalarının mevcut müşterilerine yönelik olduğunu ifade eden kamu bankası, 650 TL değerinde Bankkart Lira’nın hediye edileceğini duyurdu. Kasap, manav, market ve şarküteri noktalarından tek seferde yapılan her 150 TL ve üzeri tutarlı harcamaya 25 TL, toplamda 150 TL değerinde Bankkart Lira hediye edileceği belirtildi. Aynı şekilde giyim, çiçek, kozmetik ve kuyum sektörlerinden yapılan her 500 TL ve üzeri tutarlı harcamaya 50 TL değerinde Bankkart Lira hediye edileceği açıklandı. Tüketiciler, Bankkart Mobil uygulaması ya da SMS kanalı aracılığı ile kampanyaya başvuruda bulunabiliyorlar. Banka ayrıca, internetten alışveriş yapanlara da destek vermek üzere 400 TL ve üzeri tutarlı her harcama için 30 TL, toplamda 150 TL değerinde Bankkart Lira hediye edeceğini açıkladı. QR kod ile harcamalarını yapan müşteriler için de 100 TL’lik her ödemeye 10 TL, toplamda ise 100 TL değerinde Bankkart Lira hediye edileceği duyurulan kamu bankası, bu kampanyalarının tüketicilerin gündelik hayatlarındaki zorluklarını hafifletmeyi hedeflediğini söyledi.