Aktüel
21 Şubat 2023 - 21:00

Cebinde Bankkart'ı olan yaşadı! Bunu yapan 100 TL para iadesi alacak

Köklü kamu bankalarından olan Ziraat Bankası tarafından önemli uyarılar peş peşe geldi. Bankkart sahipleri için başlatılan kampanyanın sonuna gelinirken başvuruların yapılması gerektiği yönünde duyurular geldi.

Aktüel
21 Şubat 2023 - 21:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Cebinde Bankkart'ı olan yaşadı! Bunu yapan 100 TL para iadesi alacak
TAKİP ETTAKİP ET


Ziraat Bankası'ndan müşterilerine özel kampanyalar sunulurken restoran ve kafelerde geçerli olacak olan kampanyaya ilişkin açıklamalar geldi. Ziraat Bankası'nın sitesinden duyurulan fırsata ilişkin 100 TL hediye edileceği açıklandı. İşte, 28 Şubat'a kadar devam edecek kampanyaya ilişkin detaylar haberimizde.

28 ŞUBAT 2023 TARİHİ SON GÜN

Ziraat Bankası Bankkart sahiplerine benzeri görülmemiş fırsat haberi geldi. Bankkart ile anlaşmalı olunan kafe ve retoranlar da bankkart PUS üzerinden tek seferde 250 TL ve üzeri alışveriş yapıldığında 25 TL ve toplamda ise 100 TL bankkart lira hediyesi verileceği açıklandı. Kampanyadan yararlanmak için son gün ise 28 Şubat olarak belirlendi.



E-ticaret işlemleri kampanyaya dahil olmadığı aynı gün aynı işyerinden yapılan harcamaların sadece ilki kampanyaya dahil olacağı bilgisi verildi.

Ziraat Bankası bankkart hediyesi

HANGİ İŞLEMLER KAMPANYAYA DAHİL DEĞİL?

Bankkart Başak, Bankkart Busines ve Bankkart ücretsiz ürünleri ile yapılan işlemler kampanyaya dahil değildir.

Kampanyaya katılım sadece asıl kart sahipleri kullanılır.

İptal, iade, nakit çekim işlemleri kampanyaya dahil değildir.

Müşterinin Bankkart Kumbarasında yeterli Bankkart Lira bulunmaması durumunda kalan tutar hesap özetine borç yansıtılacaktır.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ