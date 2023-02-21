Cebinde Bankkart'ı olan yaşadı! Bunu yapan 100 TL para iadesi alacak







28 ŞUBAT 2023 TARİHİ SON GÜN







HANGİ İŞLEMLER KAMPANYAYA DAHİL DEĞİL?

Ziraat Bankası'ndan müşterilerine özel kampanyalar sunulurken restoran ve kafelerde geçerli olacak olan kampanyaya ilişkin açıklamalar geldi. Ziraat Bankası'nın sitesinden duyurulan fırsata ilişkin 100 TL hediye edileceği açıklandı. İşte, 28 Şubat'a kadar devam edecek kampanyaya ilişkin detaylar haberimizde.Ziraat Bankası Bankkart sahiplerine benzeri görülmemiş fırsat haberi geldi. Bankkart ile anlaşmalı olunan kafe ve retoranlar da bankkart PUS üzerinden tek seferde 250 TL ve üzeri alışveriş yapıldığında 25 TL ve toplamda ise 100 TL bankkart lira hediyesi verileceği açıklandı. Kampanyadan yararlanmak için son gün ise 28 Şubat olarak belirlendi.E-ticaret işlemleri kampanyaya dahil olmadığı aynı gün aynı işyerinden yapılan harcamaların sadece ilki kampanyaya dahil olacağı bilgisi verildi.Bankkart Başak, Bankkart Busines ve Bankkart ücretsiz ürünleri ile yapılan işlemler kampanyaya dahil değildir. Kampanyaya katılım sadece asıl kart sahipleri kullanılır. İptal, iade, nakit çekim işlemleri kampanyaya dahil değildir. Müşterinin Bankkart Kumbarasında yeterli Bankkart Lira bulunmaması durumunda kalan tutar hesap özetine borç yansıtılacaktır.