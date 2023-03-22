Cebinde Bankkart'ı olandan şanslısı yok! O tarihe kadar 'katıl'a tıklayan ek ödeme alacak: Son gün yaklaştı







ZİRAAT BANKKART SAHİPLERİNİN HESAPLARINA ÖDEMELER YATIRILACAK!







Ziraat Bankası Bankkart sahipleri için kampanya başlatıldı. Bu kampanyadan faydalanmak için başvurular başladı. Başvuru için son tarih ne zaman? Başvuru nereden yapılacak? Merak edilen detaylar haberimizde.Ziraat Bankası, müşterilerine cazip teklifler sunmaya devam ediyor. Yapılan alışverişleri kampanyalar ile destekledi. Kampanya başvuru tarihleri belli oldu.Kampanya başvuruları 29 Mart 2023 tarihinde son bulacak. Metro Marketleri'nde farklı günlerde gerçekleştirilecek tek seferde ilk 1500 TL ve üzeri alışverişlerde 150 TL Bankkart TL kazanacaktır. İkinci defa 1500 TL alışverişte 150 TL Bankkart TL kazanılacak. Totalde 300 TL Bankkart kazanmış olacaksınız. Kampanya 2 Mart- 29 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Bankkart mobil, bankkart.com.tr internet adresinden ve SMS üzerinden başvurular yapılmaktadır. Bankkart Mobil uygulaması üzerinden Kampanyaya Katıl seçeneğine tıklayarak katılım sağlayabilirsiniz. METRO yazıp 4757 numarasını tuşlayarak SMS gönderebilirsiniz. Banka sisteminde karta kayıtlı numaradan SMS göndermeniz gerekmektedir. Tütün, çuval, kontör, karkas et alışverişleri Bankkart liraya dahil değildir. Katılım sağlamayanlar Bankkart lira kazanamayacaklar. Aynı gün içinde 1500 TL ve üzerinde alışveriş ilk işlemde geçerli sayılacaktır. En fazla 300 Bankkart lira kazanılacak. Kazanılan Bankkart liralar hesaplara 10 Nisan 2023 tarihinde aktarılacaktır. Kullanılmaması halinde 1 Haziran 2023 tarihinde geri alınacaktır. İşlemler Bankkart POS üzerinden yapılmaktadır. Bireysel kart Bankkart müşterileri faydalanacaktır. Bankkart Başak, Bankkart Business, Bankkart ücretsiz kartlar kampanya kapsamında olmayacaktır.