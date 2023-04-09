Finans
09 Nisan 2023 - 20:45

Cebinde Bankkart kart taşıyanlar dikkat! 75 TL para iade edilecek: 15 Mayıs'a kadar süre verildi

Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma devam ederken bankaların kampanyalarına ilgi artmaya başlamış durumda. Akaryakıt kampanyası duyurusu, Ziraat Bankası tarafından yapıldı. Banka, kampanya şartlarını resmi internet sitesinde duyurdu. Kampanyanın 15 Mayıs'a kadar devam edeceğinin altı çizildi. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

Finans
09 Nisan 2023 - 20:45
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Cebinde Bankkart kart taşıyanlar dikkat! 75 TL para iade edilecek: 15 Mayıs'a kadar süre verildi
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Ziraat Bankası'ndan alınan bilgiye göre Bankkart POS'larında farklı günlerde ve aynı saatlerde Bankkart ile yapılan sözleşmeye istinaden 250 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında Akaryakıt 75 TL Bankkart Lirası verilecektir. Kampanya 1 Nisan – 15 Mayıs tarihleri arasında geçerlidir.

ziraat bankası kampanya

ZİRAAT BANKASI BANKKART KAMPANYA AÇIKLAMASI;



 Kampanya 1 Nisan – 15 Mayıs 2023 tarihleri arasında geçerlidir. Bankkart Mobil ve bankkart.com.tr üzerinden katılım gösterilmelidir.

Bankkart POS'larından farklı günlerde ve aynı tek seferde Bankkart'ınızla anlaşmalı benzin istasyonlarında yaptığınız dördüncü defa en az 250 TL'lik akaryakıt veya otogaz harcamanıza 75 TL Bankkart lirası verilir.

Kampanya müşteri bazlı olup, müşteri maksimum 75 TL Bankkart Lirası kazanabilir.

İşlemlerin Bankkart anlaşmalı üye işyerleri ve Bankkart POS'larından yapılması gerekmektedir.

Kampanya kapsamında sadece aynı gün iş yerindeki ilk etkinlik geçerlidir.

Kampanyadan Bankkart, Bankkart Genç, Bankkart Başak, Bankkart Business müşterileri hem kredi hem de banka kartları ile faydalanabilmektedir. Kampanyada banka kartsız kart bulunmamaktadır. Kampanyaya sadece asıl kart sahipleri katılabilir.

Ek kartlar ile yapılan harcamalar asıl kart hamilinin harcamalarına dahildir. Kazanan Bankcard Lirası 22 Mayıs 2023 tarihinde yeniden yüklenecektir.

Promosyona Bankkart Lirası ödemeleri, iptal/iade işlemleri veya ücretsiz Bankkart işlemleri dahil değildir.

Kampanya döneminde yapılan işlemlerin iadesi/iptalinde verilen Bankkart lirası iade edilecektir. Müşteri'nin Bankkart Kasasında Kumbarasında Bankkart Lirası olmaması durumunda kalan tutar hesap özetinde borç olarak gösterilecektir.

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