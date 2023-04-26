Cebinde Bankkart taşıyanlar yaşadı! Telefonundan bunu yapanlar geri ödemesiz 1000 TL'yi cebine koyacak







ZİRAAT BANKASI BANKKART KAMPANYASI







Ziraat Bankası sık sık Bankkart Lira kampanyalarını müşterileriyle paylaşmaya devam ediyor. Peki güncel kampanyada neler var? 1000 TL ödeme nasıl alınır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Ziraat Bankası son dönemlerde yaptığı kampanyalarla adından söz ettirirken yeni kampanya tatil yapacak müşterileri için geldi. 15 Nisan ve 31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında TATİLSEPETİ'nden tek seferde yapılan 10 bin TL ve 20 bin TL arası alışverişlere 500, 20 bin TL ve üstü alışverişlere 1000 Bankkart Lira verilecek. Kampanyalara mobil uygulama, internet bankacılığı ve kısa mesaj yoluyla katılım sağlanabilecek.Kampanyaya katılım sağlamak için 4757 numarasına TATİLSEPETİ yazıp göndermek gerekiyor. Kampanya kapsamında kazanılmış olan Bankkart Liralar 9 Haziran tarihine kadar müşterilerin hesabına yatacak ve 11 Temmuz tarihine kadar kullanılabilecek. Kampanyadan bir müşteri en fazla bir kez faydalanabilecek. Kampanyadan bir müşteri en fazla 1000 Bankkart Lira kazanabilecek. Ek kart ile yapılan alışverişlerden kazanılan liralar asıl karta eklenecek. Bireysel kart ile yapılan harcamalar kampanyaya dahil olacak. Bankkart Başak, Bankkart Business, ücretsiz Bankkart, Bankkart Lira kullanım işlemleri kampanyaya dahil edilmeyecek. Kampanya süresince kullanılmayan Bankkart Liralar iade alınacak, eğer Bankkart Liralar kullanılmış olursa karta borç olarak yansıtılacak. Kampanya süresince ön ödemeli rezervasyon, ön ödeme tutarı kampanyaya dahil edilecek. Yurt içi ve yurt dışı turlar kampanyaya dahil olacak ancak yurt içi ve yurt dışı uçak bileti satışları dahil olmayacak.