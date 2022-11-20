Kredi
20 Kasım 2022 - 23:03

Cebinde Bankkartı olanların ekstre borcundan 500 TL silinecek: Tek bir SMS göndermek yeterli!

Ziraat Bankkart kullanıcıları harcadıkça kazanmanın tadını çıkarıyor. Yeni duyuruya göre Bankkart'ı olanlar 500 TL indirim kazanacak. Kampanya detayları haberimizde.

Kredi
20 Kasım 2022 - 23:03
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Cebinde Bankkartı olanların ekstre borcundan 500 TL silinecek: Tek bir SMS göndermek yeterli!


Ziraat Bankası yeni kampanyalarını peş peşe duyurmaya başladı. Kampanyaya katılan tüm müşteriler 500 TL kazanma imkanı bulacak. Resmi internet sitesinden yapılan duyuruda kampanyanın 31 Aralık 2022 tarihine kadar devam edeceği bildirildi. Kampanyanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kamu bankalarının önde gelen isimlerinden olan Ziraat Bankası, müşteri potansiyelini elinde tutmak için dönem dönem kampanyalar hazırlıyor. Müşterilerine alışveriş yaparken dahi para kazanma fırsatı sunan banka, belirli tutarlarda yapılan harcamaların bir kısmını karta geri yüklüyor.

Ziraat Bankası’ndan 500 TL kazanma fırsatı



Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesinden yapılan kampanya duyurusuna göre, Bankkart kredi ya da banka kartı özelliği ile alışveriş yapanlar kazanacak. Bankkart müşterileri Vatan Bilgisayar’dan tek seferde yapacakları 5 bin TL ve üzeri alışverişlerde 500 TL indirim kazanacak.

Söz konusu alışverişler Vatan Bilgisayar mağazalarından ya da internet sitesi üzerinden yapılmalıdır. Bankkart kampanyası 15 Kasım 2022 tarihinde başladı ve 31 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek. Vatan Bilgisayar’dan telefon, bilgisayar, tablet, ev aletleri ya da herhangi bir alışverişin 5000 TL ve üzerini görmesi halinde 500 TL karta geri iade edilecek.

Ziraat Bankası’nın bu kampanyasından yararlanabilmek için kesinlikle kampanyaya katılım sağlanması gerekiyor. Bunun için Bankkart Mobil uygulaması ya da bankkar.com.tr adresinden ilgili kampanyayı bularak “ Kampanyaya Katıl “ butonuna tıklanmalıdır. Başvurusunu internetten yapmak istemeyenler ise cep telefonlarından VATAN yazıp 4757’ye kısa mesaj göndererek de kampanyaya katılım sağlayabilecekler.

Müşterilerin mutlaka en geç 31 Aralık tarihine kadar kampanyaya katılması gerekiyor. kampanyaya katılmadan yapılan alışverişlerde 500 TL indirim hakkı kaybediliyor. Bu nedenle ilk harcamanızdan önce muhakkak kampanyaya katılmalısınız.

Kampanya ile kazanılan 500 TL’lik indirim tutarı, 10 Ocak 2023 tarihinde işlem yapılan kredi kartı ekstresi ya da hesaba yansıtılacak. Bir müşterinin bu kampanyadan en fazla 500 TL kazanma şansı bulunuyor.

Kampanyaya ilişkin ayrıntılı bilgiler bankkart.com.tr adresi ve Bankkart Mobil uygulamasında yer alıyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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