Cebinde beş kuruş kalmayana İş Bankası'ndan büyük kıyak! 10.000 TL'yi ek bir kuruş almadan elinize sayacak: Kampanya için son tarih...

İş Bankası paraya ihtiyacı olan müşterilerine müjdeli haberi verdi. Nakite sıkışanlar için yeni kampanya duyurusu gelirken sıfır faizli olması ise ilgi odağı oldu. 10 bin TL'lik nakit avans kullanmak isteyenler İş bankasına başvuruda bulunabilir. Sıfır faizle ulaşabileceğiniz İş Bankası kampanya detayları haberimizde yer almaktadır.
İŞ BANKASI 10 BİN TL KREDİ KAMPANYASI31 Ocak 2023 tarihine kadar İşcep üzerinden bankanın müşterisi olan herkes kampanyadan yararlanabilir. İş Bankası müşterisi olan ya da kredi kartı başvuruları onaylanan müşterilere sıfır faizli kredi imkanı tanındı.
Müşteri bazlı olan kampanyada herkes yalnızca 1 kere yararlanabilir. Faizsiz TNA 5 ay vade ile sınırlı olurken 5 aydan farklı vade seçenekleri mevcut. İşCep, müşteri olmak istiyorum özelliğinden İş bankası müşterisi olan ve kredi kartı başvurusunda bulunan müşteriler için geçerlidir. Taksitli Nakit Avans tutarı 300 TL ve 10 bin TL arasında farklılık gösterir. İş Bankası Bireysel Kredi Kartları, İş Bankası Ticari Kredi Kartları kampanyaya dahildir.