Finans
04 Şubat 2023 - 07:45

Cebinde biraz parası olan hemen alsın! Yarına erteleyen karalar bağlar: Resmen zenginlik tahtına oturtacak!

Ekonomi Uzmanı İslam Memiş 2023 yılı beklentilerini açıkladı! Altın, gümüş ve döviz hakkında yorumlarda bulunan Memiş, 2023 yılının gümüş yılı olacağını sözlerine ekledi. İşte İslam Memiş'in 2023 yılı döviz, altın ve gümüş tahminleri...

Finans
04 Şubat 2023 - 07:45
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Cebinde biraz parası olan hemen alsın! Yarına erteleyen karalar bağlar: Resmen zenginlik tahtına oturtacak!
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Fed faiz kararı sonrasında altın fiyatları rekor kırarak gram altın 1.183 TL seviyesinde işlem görmekte iken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş en karlı yatırım aracını açıklayarak altın ve gümüş alımının önemini vurguladı. 

ALTIN VE GÜMÜŞ'TE REKOR KIRAN FİYATLAR: FED FAİZ KARARI SONRASI YÜKSELİŞ "EKONOMİ UZMANI MEMİŞ'TEN UYARI!"

Fed'in bir gün önce açıkladığı faiz kararından sonra piyasalar hareketlendi. Yeni yılda yükselişe geçen altın fiyatları bu karardan sonra resmen rekor kırdı! Haftanın dördüncü işlem gününde gram altın 1.183 TL seviyesinde işlem gördü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarını değerlendirmek için önemli açıklamalarda bulundu. 



 

İslam Memiş

 

DOLAR DÜŞÜYOR, ALTIN ARTIYOR!

Memiş, dolar endeksinin 102 seviyesinden 100,94 seviyesine gerilemesiyle birlikte uluslararası piyasalarda dolar değer kaybederken altın değer kazandığını belirtti. Gram altın için yıl içinde 1.450 lira seviyesinin bekleniyor olmasının değişmeyeceğini söyledi. Ancak kısa vade için ons altında bir geri çekilme yaşanabileceğini ve öngörüsünün 1.880-1.850 dolar aralığı olduğunu sözlerine ekledi. 

 

2023 GÜMÜŞ YILI OLACAK!

Memiş, vatandaşların ve yatırımcıların bu geri çekilmeyi fırsata çevirmesi gerektiğini, çünkü 2023’te gümüşün getirisinin altından fazla olacağını tahmin ettiğini ifade etti. Bu durumda Memiş, elinde nakit bulunanların altın yerine gümüşü tercih etmesi gerektiğini belirtti. Altının ons fiyatında 1.957 dolar, 1.195 lira dirençlerinin mevcut olduğunu ve Şubat ayında 1.850 dolar, 1.140 lira seviyelerine geri dönebileceğini ekledi. Memiş, "Altın mı, gümüş mü?" sorusunu karşısında ise "Gümüş" diyerek en karlı yatırım aracını açıkladı. Altın fiyatlarının yükselişe devam edeceğini ve gram altının kısa vadede rekorlarını sık sık tazelediğini belirten Memiş, bu fırsatlardan yararlanılması gerektiğini vurguladı.

EDİTÖR
Mert Batı
Mert Batı
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