Cebinde bu bankanın kartı olanlar yaşadı! Bayram alışverişi için 200 TL verilecek: Hemen uygulamaya girip bunu yapın!

Bankalar son dönemlerde müşteri potansiyellerini artırmak amacıyla sık sık kampanya düzenlemeye devam ederken müjdeli haberler o bankadan geldi. Peki hangi banka 200 TL indirim uyguluyor? Şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BANKADAN 200 TL İNDİRİM KAMPANYASIMüşterilerinin yüzünü güldürecek müjdeli haber İş Bankası'ndan geldi. İş Bankası 200 TL indirim kampanyası 30 Nisan tarihine kadar yapılacak market alışverişlerinde geçerli olacak. Kampanyaya bankanın mobil uygulaması veya MAximum mobil uygulaması üzerinden katılım sağlanabilecek. Maximum Kart kullanarak yapılan tek seferde 1000 TL ve üstü ilk peşin market harcamalarında kullanım sağlanabilecek. 2000 TL ve üstü market alışverişlerinde de kampanya geçerli olacak. Kampanyaya alışveriş öncesinde ya da sonrasında katılım sağlanabilecek.
Kampanyadan kazanılan 200 TL indirimler 4 Mayıs tarihine kadar karta yüklenecek ve 30 Haziran tarihine kadar kullanılabilecek. Kampanyadan bir müşteri en fazla bir kez yararlanabilecek ve en fazla 200 TL puan kazanılabilecek. Aynı gün içinde yapılan farklı alışverişlerden sadece bir tanesi kampanyaya dahil olacak. İş Bankası kampanya süresince kampanyada değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar. İş Bankası Maximum Kart, Bireysel kredi kartı, İş Bankası bankamatik kartı, Maxipara kartlar kampanyaya dahil olacak. Ticari kart, Maxipuan kullanımı, aidatsız kartlar ile yapılan harcamalar kampanyaya dahil edilmeyecek. Kampanyadan faydalanmak için işlemlerin Maximum anlaşmalı POS cihazlarından yapılması gerekiyor. Ürün ve iptal iade işlemi yapılırsa verilen puanlar iade alınıyor. E-Ticaret alışverişleri de kampanyaya dahil olmayacak.