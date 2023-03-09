Cebinde bu karttan olan akaryakıtı bedavaya getirecek! Sadece cep telefonundan bunu yapmak yeterli

Artan akaryakıt fiyatları herkesi uygun alışveriş kampanyaları aramaya yöneltti. Worldcard, 31 Mart tarihine kadar yapılacak akaryakıt alışverişlerinde 150 TL indirim sunan yeni bir kampanya başlattı.
Kampanyaya katılmak için müşterilerin Yapı kredi World üye işyerlerinden Yapı Kredi bireysel kredi kartları, bireysel TLcard'ları veya Albaraka Worldcard'ları ile alışveriş yapmaları gerekiyor. Ancak Anadolubank ve Vakıfbank Worldcard kullanıcıları kampanyadan yararlanamıyor. Kampanya akaryakıt sektöründe fiziki ve sanal Yapı Kredi POS'larından yapılan alışverişlerde geçerli. Müşteriler 31 Mart 2023 tarihine kadar yapacakları ilk 500 TL ve üzeri akaryakıt ve otogaz harcamasından sonra yapacakları her 500 TL ve üzeri harcama için 50 Worldpuan kazanacak. Toplamda 150 TL'ye kadar Worldpuan kazanabilecek. Kampanyadan sadece aynı gün aynı üye işyerinden yapılan ilk 500 TL ve üzeri harcamaların yararlanabilecek. Kazanılan Worldpuan'lar 4 Nisan 2023 tarihinde yüklenecek. 4 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Kullanılmayan puanlar ise 5 Mayıs 2023 tarihi itibariyle Worldcard tarafından geri alınacak.