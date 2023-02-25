Cebinde bu karttan olan bir adım öne çıksın! Banka duyurdu: 300 TL para iadesi yapılacak!













Ziraat Bankası açıklamasında, ek kart başvurusu yapan ve banka tarafından ilk kez ek kart sahibi olacak müşterilere verilen 100 TL'nin üzerindeki tek seferlik harcamalarına 100 TL'ye kadar Bankkart Lira hediye edileceği bildirildi. Toplamda, 3 ek kart için 300 TL Bankkart Lira hediye edilecektir.Ziraat Bankası, kart başvurusu yapanlara para hediye edeceğini duyurdu. Tutar karta yüklenecektir. 31 Mart'a kadar devam edecek kampanyanın detayları belli oldu. Bankadan yapılan açıklamaya göre, ilk kez ek kart başvurusu yapan ve ek kartlarına tek seferde en az 100 TL harcayan müşterilere Bankcard Lirası olarak 100 TL, 3 ek kart için toplam 300 TL hediye verilecek. Kampanya 31 Mart 2023 tarihine kadar geçerli olacak ve müşteri bazlıdır. Kampanya süresi içinde 3 ek kart başvurusunda 1 müşterinin kazanabileceği maksimum Banka Kartı Lirası 300 TL'dir. Banka Kartı Lirası olarak 100 TL alabilmek için her bir ek kartın bir defaya mahsus en az 100 TL'lik alışverişlerde kullanılması gerekmektedir. Banka Kartı Lirası, kampanya dönemi sonunda kartlara yüklenecektir. Nakit işlemler, iptaller, iadeler ve Banka Kartı Lirası kullanımları kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir. Sanal kart başvuruları kampanyaya dahil değildir. Kampanya sadece Bireysel Banka Kartı için geçerli olup, Bankcard Genç, Bankcard Başak ve Bankcard Business kartlarını kapsamamaktadır.Bankakart Lirası yüklendikten sonra 6 ay içinde ek kart iptal edilirse Bankakart Lirası geri alınır. Kampanya, kampanya döneminde yenilenen mevcut ek kartlar için geçerli değildir.Mevcut ek kartlar ile yapılan işlemler kampanyaya dahil değildir. Banka Kart Lirası, 10 Nisan 2023 tarihinde kartlara yüklenecektir. Kampanya döneminde yapılan işlemlerin iadesi durumunda Banka Kartı Lirası çekilecek, Müşterinin Banka Kartı Cüzdanında yeterli Banka Kartı Lirası olmaması durumunda Banka Kartı Lirası, kalan tutar hesap özetinde borç olarak yansıtılacaktır.