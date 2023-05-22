Cebinde bu karttan olan ŞOK markete koşsun! Alışverişin 40 TL'si geri verilecek: Dev kampanya başladı

Akbank, müşterilerine özel olarak yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor ve bu kez Şok Market ile iş birliği yapıyor. Şok Market'e yapılan alışverişlerde avantajlı kampanyalardan yararlanma imkanı sunulacak. Akbank ve Şok Market iş birliğiyle düzenlenen kampanya kapsamında Akbank kart sahipleri, Şok Market'te yapacakları 400 TL ve üzeri alışverişlerde 40 TL chip para kazanabilecekler. Kampanyanın geçerlilik süresi ve tüm detayları belirlendi. İşte Akbank ve Şok Market iş birliğiyle gerçekleştirilen kampanyanın ayrıntıları... 40 TL chip para kampanyası Akbank'ın düzenlediği 40 TL chip para kampanyası için tüm detaylar açıklandı. Bu kampanyadan yalnızca bireysel kredi kartı veya banka kartı sahipleri faydalanabilecek. Her müşteri kampanyadan sadece bir kez yararlanabilecek ve en fazla 40 TL chip para kazanma şansı elde edecek. Ticari kartlar kampanyaya dahil edilmeyecektir. Kampanya için aynı gün ve aynı iş yerinde gerçekleştirilen ilk işlem dikkate alınacaktır.
Kampanya kapsamında yapılan harcamaların Akbank Axess POS uygulaması üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Akbank ve Şok Market iş birliği Akbank ve Şok Market iş birliğiyle başlatılan 40 TL chip para kampanyasıyla ilgili detaylar açıklandı. Kazanılan ödüller, kartın veya kartın bağlı olduğu hesabın aktif durumda olması halinde hemen yüklenir. Katılım için gönderilen SMS'ler, operatörün tarifelerine göre ücretlendirilecektir. Tüm iptal ve iade işlemlerinde kazanılan ödül miktarları geri alınacaktır. Akbank tarafından duyuruldu Akbank, bu kampanyayı istediği zaman durdurma veya değiştirme hakkına sahip olduğunu belirtti. Kampanyadan faydalanmak için kart sahiplerinin asıl kart sahibi olarak kayıtlı cep telefonu numarasından "SOK" yazıp 4566'ya SMS göndermesi veya JUZDAN'da yer alan "Hemen Katıl" butonuna tıklayarak kayıt olması gerekmektedir. Kayıt yapılmayan kart sahipleri kampanyadan yararlanamayacaktır. Bu kampanya, Akbank müşterilerine Şok Market'te ek avantajlar sunmayı amaçlamaktadır.
Kampanya kapsamında yapılan harcamaların Akbank Axess POS uygulaması üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Akbank ve Şok Market iş birliği Akbank ve Şok Market iş birliğiyle başlatılan 40 TL chip para kampanyasıyla ilgili detaylar açıklandı. Kazanılan ödüller, kartın veya kartın bağlı olduğu hesabın aktif durumda olması halinde hemen yüklenir. Katılım için gönderilen SMS'ler, operatörün tarifelerine göre ücretlendirilecektir. Tüm iptal ve iade işlemlerinde kazanılan ödül miktarları geri alınacaktır. Akbank tarafından duyuruldu Akbank, bu kampanyayı istediği zaman durdurma veya değiştirme hakkına sahip olduğunu belirtti. Kampanyadan faydalanmak için kart sahiplerinin asıl kart sahibi olarak kayıtlı cep telefonu numarasından "SOK" yazıp 4566'ya SMS göndermesi veya JUZDAN'da yer alan "Hemen Katıl" butonuna tıklayarak kayıt olması gerekmektedir. Kayıt yapılmayan kart sahipleri kampanyadan yararlanamayacaktır. Bu kampanya, Akbank müşterilerine Şok Market'te ek avantajlar sunmayı amaçlamaktadır.