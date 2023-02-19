Cebinde bu karttan olana büyük kampanya! 1 ay içerisinde bunu yapan 280 TL para iadesi alacak







ING BANK KAMPANYA ŞARTLARI







Turna.com'da yurt dışı uçak biletlerinde ve yurt içi biletlerinde indirim imkanı verildi. ING Mobil uygulamasından kampanyalar kısmından kod alarak katılım sağlanır. 31 Mart 2023 tarihine kadar geçerli olan kampanya için ING Bank fırsatları devam ediyor. İşte, ING Bank kampanyasına ilişkin merak edilenler tüm detaylarıyla haberimizde yer almaktadır.-ING Mobil kullanıcılarına yurt dışı uçak biletlerinde 200 TL, yurt içi biletleri ise 80 TL indirimi uygulanır. -31 Mart 2023 tarihine kadar devam eden kampanyada Turna.com web sitesinde ve ”Turna – Uçak ve Otobüs Bileti” uygulama üzerinden alınan uçak biletleri kabul edilir. -ING Mobil üzerinden sağ üst tarafından kampanyalar kısımına giriş yapılır. -Kampanyadan yararlanmak için Turna.com üyesi olmak gerekir. -1 adet kodla beraber yalnızca bir kez kullanımı geçerlidir. -İndirim kodu kullanılarak alınan biletlerle iptal edildiğinde indirim de anında iptali gerçekleşir. -İndirim kodunun yeniden kullanılabilir hale gelmesinde biletler iptal edilir ve kısmi iptallerde kupon kodu yeniden geçerli kabul olur. -Kampanya kodlar turna.com yüzde 70 indirim vererek akıllı uçuş ekstra indirim sağlanmaz.