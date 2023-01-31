Cebinde bu karttan olana büyük şans! 500 TL para iadesi kesinleşti: İstediğinizi alın, o kart ödesin!

BU HABERİ OKUMADAN ALIŞVERİŞE ÇIKANLAR BAŞINI TAŞLARA VURACAK!













AÇIKLAMA BANKADAN GELDİ !

KAMPANYA DETAYLARI NELER OLACAK ?

Alışveriş payacak olanları yakından ilgilendiren bir haberimiz var. Evliliğe yeni adım atacak kişiler ya da evini yenilemek isteyip te bir türlü cesaret edemeyen kişiler sizi memnun edecek bir haberimiz var! Evlilik arifesinde sıklaşan alışverişlere çözüm olacak ya da evini yenilemek isteyen kişileri mutlu edecek bu kampanya da bu fırsatlar kaçmaz. Nakit sıkıntısında olan ve evinde yenileme yapamayan bir çok kişi Ziraat Bankasının bu kampanyası ile alış verişe çıkmaya hazırlanıyor. Yapılacak alışverişlerde öyle bir kampanya hazırlandı ki duyanlar havalara uçuyor!Türkiye’nin en köklü kamu bankalarından biri olan ziraat Bankası yaptığı kampanyalar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Ziraat Bankası son kampanyası ile resmen bir fırsat sunuyor. Mobilya ve dekorasyon kategorisinden yapılacak alışverişlerde geçerli olan tüm alışverişlerde tam 500 lira puan kazandırıyor. Kampanya ile ilgiler banka aracılı ile vatandaşlara duyurulurken bir çok kişi de eş zamanlı olarak kampanyanın detayları hakkında bilgiler edinmeye başladı. İşte milyonların işine yarayacak kampanyanın detayları….Ziraat Bankası oluşturduğu kampanyalar ile vatandaşı memnun etmeye devam ediyor. Mobilya be dekorasyon kategorisinden yapılan alışverişlerde geçerli olmak kaydı ile 7 bin 500 lira ve üstündeki alışverişlerde toplamda 500 lira hediye puan verilecek. Alışveriş yapmaktan çekinen kişileri bile cezbeden kampanya 20 Ocak tarihinden itibaren geçerli. Kampanyaya katılım sağlayan kişiler 7 bin 500 lira ve üzerin alışverişlerinde hediye puanları kazanacak. Mobil uygulama yolu ile ya da SMS yolu ile kampanyaya katılım sağlamak mümkün olacak. Cep telefonlarından mesaj bölümünden katılım sağlayacak kişiler büyük harflere duyarlı olarak MOBİLYA yazıp 4757’ye mesaj göndererek kampanyadan yararlanmaya hak kazanmış sayılacak!Ziraat Bankasına ait Bank kart post ile mobilya ve dekorasyon kategorisinde alışveriş yapanlar tek seferde yaptıkları harcamalarda geçerli olan tam 500 lira para puan kazanacak. Kazanılan haklar ise kullanıcıların bank kart hesaplarına anında tanımlanmış olacak. Ancak kampanya fiziki olarak yapılan alışverişler için geçerli olacak yani e ticaret üzerinden yapılan mobilya ve dekorasyon alışverişleri kampanya kapsamında değildir. Ayrıca müşterilere belirtilen bir konu da yapılan alışverişlerin iadesi durumunda kazanılan hakların da iade edilmesi hususudur. Mobilya ve dekorasyon alışverişinden elde edilen puanlar ürünlerin iade edilmesi durumunda müşterilerin hesabından otomatik olarak geri çekilebileceği banka tarafından taahhüt edilmiştir.