Finans
23 Şubat 2023 - 16:45

Cebinde bu karttan olanlar 200 TL'yi trink alacak! Bir başvuru yetiyor: Geri ödemesi yok!

Bankalar tarafından çeşitli kampanyalar sunulmaya devam ederken başvuru yapan herkese ödeme yapacağı bilgisi verildi. Banka müşterisi olanlara 200 TL ödeme yapılacak. 31 Mart 2023 tarihi son gün olurken vatandaşlar elini çabuk tutması için peş peşe duyurular yapıldı.

Finans
23 Şubat 2023 - 16:45
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Cebinde bu karttan olanlar 200 TL'yi trink alacak! Bir başvuru yetiyor: Geri ödemesi yok!


Kuveyt Türk bankasından müşterilerine özel fırsat sunuldu. Mobil uygulama üzerinden 1 Şubat 2023 tarihinde 31 Mart 2023 tarihine kadar başvuruda bulunanlara 200 lira puan hediye edileceği duyuruldu. Kuveyt Türk kampanyasından yararlanmak isteyenler için tüm detaylar haberimizde.

KUVEYT TÜRK 200 TL KAMPANYASI

Müşteri bazlıdır.



Her müşteri bir defa katılabilir.

Kampanyaya katılım 30 bin kişiyle sınırı tutuldu.

Farklı kampanyalarla birleştirilemez.

Banka tarafından haber vermeden kampanya kapsamında şartlarda değişiklik yaparak sonlandırılabilir.

kuveyt türk

1 Şubat 2023 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında görüntülü görüşerek bireysel müşteriler faydalanabileceği kampanyadan müşteriler kartlarının gelmesini beklemeden en yakın bankanın şubesine giderek kart bilgilerini görüntüleyerek alışveriş yapabilir. Kart üzerinden yapılacak ilk harcama 200 TL ve üzeri olduğunda Sağlam Nakit Kart harcamasıyla 200 TL'lik harcama puanı kazanılır. 200 TL harcamanın müşteri olma tarihinin üzerinden en az 1 gün geçerek yapılması bildirildi.  

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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