Cebinde bu karttan olanlar yaşadı! 400 TL Ramazan harçlığı verilecek: 30 Nisan'a kadar başvuran alır!

400 TL DEĞERİNDE PUAN HEDİYE







VAKIFBANK KAMPANYA DETAYLARINI PAYLAŞTI



VakıfBank Worldcard sahipleri, 25 Mart-30 Nisan tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde yapacakları ilk 400 TL ve üzeri alışverişlerinde 40 TL değerinde Worldpuan kazanacaklar. Bu avantaj her sonraki 400 TL ve üzeri alışverişlerinde de geçerli olacak. Kampanya, Nisan ayının sonuna kadar devam edecek ve kazanılan Worldpuanlar, Worldcard sahiplerinin istedikleri şekilde harcama yapmalarına imkan sağlayacak.VakıfBank, Worldcard sahipleri için bir kampanya düzenlediğini duyurdu. Kampanyaya katılmak için gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde WORLD POS'larından yapılacak 400 TL ve üzeri alışveriş yapmak gerekiyor. Tek seferde yapılan her 400 TL ve üzeri alışverişe 40 TL değerinde Worldpuan hediye edilecek ve bir müşteri en fazla 400 TL Worldpuan kazanabilecek. Aynı üye işyerinden yapılan farklı alışverişlerden sadece bir tanesi kampanyaya dahil olacak. Katılım için cep telefonu veya VakıfBank Mobil uygulaması kullanılabilecek. Kampanya, sadece gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde WORLD POS'larından yapılacak alışverişleri kapsıyor. Her 400 TL ve üzeri alışverişte müşterilere 40 TL değerinde Worldpuan hediye edilerek, bir müşteri en fazla 400 TL Worldpuan kazanma imkanı buluyor. Aynı üye işyerinden yapılan farklı alışverişlerden sadece bir tanesi kampanyaya dahil olacak. Katılım için cep telefonu veya VakıfBank Mobil uygulaması kullanılabileceği belirtiliyor. Kampanya ile ilgili detaylar Cepte Kazan uygulaması üzerinden takip edilebilir.VakıfBank Worldcard sahipleri, 25 Mart-30 Nisan tarihleri arasında cep telefonu veya VakıfBank Mobil uygulaması üzerinden kayıt yaptırarak kampanyaya katılabilirler. Kampanya, fiziki pos ve internet üzerinden yapılan alışverişleri kapsamaktadır. BusinessCard, Bankomat Kart, nakit çekim, yurt dışı işlemleri, iptal, iade ve puan kullanımı işlemleri kampanyaya dahil değildir. Katılım için gönderilen kısa mesaj ücretlendirilecektir.Kampanya dahilinde kazanılan Worldpuan'lar, 5 Mayıs 2023 tarihine kadar yüklenecek ve bir gün sonra kullanıma açılacak. Worldpuan'ların son kullanım tarihi ise 5 Haziran 2023 olarak belirlendi. Kullanılmayan puanlar, 6 Haziran 2023 tarihinde geri alınacak. İade durumunda puanlar geri alınabilecek ancak avans puan kullanımı kaynaklı geri alım yapılamadığı durumlarda borcunuz kartınıza yansıtılacak. Kampanya dahilindeki geçerli işlemler Cepte Kazan uygulaması üzerinden takip edilebilir. Express Card sahipleri, kampanyaya katılım bedeli olarak 4.99 TL ödeyecekler.