Cebinde bu kredi kartı olanlar hemen yapsın! 600 TL paraları geri verilecek

Halkbank, Paraf Ticari kredi
kartı kullanan müşterilerine yönelik bir kampanya ile ilgili önemli bir duyuru yaptı. Şubat 2023 ayı boyunca Paraf Ticari kredi kartları ile beyaz eşya, elektronik, mobilya, dekorasyon, yapı malzemeleri ve müteahhitlik sektörlerinde 3.000 TL ve üzeri harcama yapan müşterilere toplam 600 TL ParafPara hediye edilecek.
Halkbank ParafPara Kampanyasının Önemli Detayları
Bir müşterinin kampanya süresince asıl ve ek Paraf Ticari kredi kartları ile kazanabileceği toplam ParafPara ödülleri en fazla 600 TL ile sınırlı. Kampanyaya katılmak için müşterilerin uygun alışverişleri yapmadan önce "FIRSAT" veya "FIRSAT [kartın son 6 hanesi]" yazarak 3404'e (KKTC için 3444) SMS göndermeleri veya Paraf Mobil uygulamasından "HEMEN KATILIM" butonuna tıklamaları gerekiyor. Kampanya katılım SMS'inin Halkbank'ta kayıtlı cep telefonu numarasından gönderilmesi gerekiyor.
Halkbank'ın ParafPara Kampanyasına Katılmadan Önce Bilinmesi Gereken Önemli Noktalar
Kampanyaya katılmak için SMS'in Turkcell, Vodafone veya Türk Telekom operatörleri üzerinden ücretsiz olarak gönderiliyor. Katılımcılar kampanyaya kayıt olmadan önce yaptıkları harcamalar için geriye dönük olarak kampanya ödüllerini kullanamayacaklar. Aynı gün içinde yapılan ilk alışveriş kampanyaya sayılacak olup, sektör bilgilerinin doğru kaydedilmesinden alışverişin yapıldığı işyeri sorumlu. Kampanya beyaz eşya, elektronik, mobilya, dekorasyon, yapı malzemeleri ve müteahhitlik işleri kategorilerinde yapılan hem fiziki hem de sanal alışverişleri kapsıyor.
Halkbank'ın Ticari Kredi Kartı Sahipleri İçin Yeni Kampanyası
Halkbank, ticari kredi kartı sahipleri için ticari POS ve mail order hizmetinden yapılan harcamaları içeren yeni bir kampanya duyurdu.
Kampanyaya Uygun Kredi Kartı Türleri
Kampanya Paraf Esnaf, Paraf KOBİ, Eczacı Paraf KOBİ, Paraf KOBİ TOBB, Paraf Üreten Kadın, Paraf Business ve Paraf Business Plus ticari kredi kartı sahiplerine açık.
Kampanya Hariç Tutulanlar
Bireysel kredi kartları, sanal kredi kartları, bireysel ve ticari banka kartları kampanyaya dahil değil.
Kampanyaya Tek Kartla Katılım
Bir müşterinin kampanyaya tek kart ile katılması durumunda, o müşteriye ait tüm uygun kredi kartları kampanyaya dahil edilecek.
Ödüller Nasıl Kazanılır
Bir müşteri hedef işlem tutarına ulaştığında, ParafPara ödülü işlem için kullanılan karta yatırılacak.
ParafPara Ödüllerinin Kullanımı
Kampanya kapsamında kazanılan ParafPara'lar tüm Paraf üye işyerlerinde kullanılabiliyor.
Ödüllerin Yüklenmesi
Kazanılan ParafPara, işlemin banka sistemine ulaşmasının ertesi günü üye işyeri tarafından POS üzerinden yapılacak gün sonu işlemi ile yüklenecek.
Kampanya Hariç Tutulanlar
ParafPara kullanılarak yapılan işlemlerin, iptal ve iade işlemlerinin kampanyaya dahil olmadığını unutmamak önemli. Ayrıca ParafPara transfer işlemleri ParafPara kullanımı olarak sayılmayacak ve transfer edilen ParafPara geri alınacak.
ParafPara Ödüllerinin Son Kullanma Tarihi
Kampanyadan kazanılan ParafPara'ların son kullanım tarihi 16.04.2023 21:59 olup, kullanılmayan ParafPara'lar 17.04.2023 tarihinde geri alınacak.