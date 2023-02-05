Cebinde bu kredi kartından olanlar bayram edecek: Tamı tamına 250 TL para iadesi var







ZİRAAT BANKASI KART KAMPANYASI







ZİRAAT BANKASI KAMPANYA BAŞVURUSU

İnternet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri de bankaların düzenlediği kampanyalarla ilgili oldu. Yeni bir kampanya haberi de Ziraat Bankası'ndan geldi. Ziraat Bankası müşterilerine özel kampanya nedir? Şartları nedir? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Ziraat Bankası müşterilerine özel yeni bir kampanyaya daha imza attı. Ziraat Bankası giyim mağazaları, çiçekçiler, kozmetik, kuyum ve mücevherat mağazalarında geçerli olacak yeni bir kampanya düzenledi. Kampanyaya göre belirlenen sektörlerde yapılan 500 TL harcamalarda müşteriler 50 TL, toplam 250 TL Bankkart Lira kazanma şansı yakalayacak. Yapılacak 500 TL alışverişlerin tek seferde ve farklı günlerde yapılmış olması gerekiyor. 250 TL Bankkart Lira kazanma şansı yakalamak için en önemli şart Bankkart kullanıcı olmak. Aynı zamanda yeni müşteri olanlar ve ticari müşteriler bu kampanyadan faydalanamayacak.Her alışveriş için 50 TL toplam 250 TL Bankkart Lira kazanmak için müşterilerin kampanyaya onay vermesi gerekiyor. Bankkart Mobil uygulaması ve resmi internet sitesi üzerinden onay verilebilir. Aynı zamanda SMS yoluyla da başvuru yapılabilir. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar telefonlarının kısa mesaj ykısmından 4757 numarasına SUBAT250 yazarak göndererek başvurularını yapabilecekler. Başvuru kabul edildikten sonra kampanyaya katılım sağlanacak.