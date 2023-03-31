Cebinde Denizbank banka kartı olanlar dikkat! Bunu yapanlara 100 bin TL ödeme var: Hakkınız var mı hemen bakın!

Denizbank, müşterilerine avantajlı kampanyalar sunmaya devam ediyor. Yeni ihtiyaç kredi kampanyası kapsamında, 7 gün içinde kredi başvurusunda bulunan tüm müşterilere, aynı gün içinde ödeme yapılacak. Kampanya kapsamında, müşteriler 100.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilecek ve 24 ay vade seçeneği ile geri ödeme yapabilecekler. Ayrıca, Denizbank müşterileri, bankada hesap sahibi oldukları takdirde, Denizbank mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak aynı gün içinde ödemeyi alabilecekler.
Denizbank'ın yeni ihtiyaç kredisi kampanyası, uygun faiz oranları fırsatlarıyla birlikte, belirli şartları da içeriyor. Bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilmek için, kredi puanının 1600 ve üzerinde olması gerekiyor. Kredi puanı 1600 ve üzerinde olan müşterilerin kredi başvuruları onaylanacak ve kredileri hızlı bir şekilde değerlendirilecek. Başvuru işlemleri oldukça basit. Denizbank müşterileri, "Cebimde Kredi" kampanyası aracılığıyla cep telefonlarından başvurularını yapabilirler. Başvuru işlemleri için, cep telefonunun mesajlar kısmına "kredim" yazılıp boşluk bırakıldıktan sonra, 11 haneli T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi gün-ay-yıl olarak yazılmalıdır. Hazırlanan mesaj, 32-80 numarasına gönderildikten sonra, kredi değerlendirme süreci hızlı bir şekilde başlayacak ve müşterilerin kredi başvuruları sonuçlandırılacaktır. Denizbank müşterilerinin, bu avantajlı kampanyadan yararlanabilmeleri için, belirlenen şartları sağlamaları yeterli olacaktır. Kampanya kapsamında ödemelerin aynı gün içinde yapılması, müşterilerin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamalarına olanak tanıyacak.