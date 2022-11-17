EKONOMİ
17 Kasım 2022 - 14:50

Cebinde Halkbank kartı olanlara duyuruldu: Tek tıkla market alışverişlerinin 200 TL'si karta iade edilecek!

Halkbank kartı olanlar bu ay çok kazanacak. Market alışverişlerini paraf kart ile yapanlara 200 TL para iadesi yapılıyor.

EKONOMİ
17 Kasım 2022 - 14:50
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Cebinde Halkbank kartı olanlara duyuruldu: Tek tıkla market alışverişlerinin 200 TL'si karta iade edilecek!


Market alışverişlerinde yüksek tutarda harcama yapan vatandaşlar, bu harcamalarından puan kazanarak harcamalarını azaltmak istiyor. Bu noktada kredi kartı ile yapılan alışverişlerde 200 TL’ye kadar bir başka alışverişlerinde kullanabilecekleri hediye kazanıyorlar. Halkbank Paraf kartı olanlar market alışverişlerinde oldukça şanslı. Bankanın Kasım ayı kampanyalarında, market alışverişini Paraf kartı ile yapanların alışverişlerinden toplam 200 TL’ye kadar ParafPara kazanabilecekleri açıklandı.

Market alışverişlerinizin 200 TL’sini geri kazanabilirsiniz

Halkbank Paraf kartı olanlar için Kasım ayında kaçırılmaz bir kampanya duyuruldu. Son dönemde artan fiyatlarlar nedeniyle market alışverişleri oldukça yüklü miktarda oluyor. Vatandaşlar market alışverişlerinde kâr edebilmek için çeşitli yollar arıyor. Bankalar ise müşterilerine özel sundukları kampanya ile harcamalarının bir bölümünü geri almalarına olanak tanıyor.



Halkbank Paraf market kampanyasında 1 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında marketlerden Paraf kart ile peşin olarak yapılacak ilk 300 TL ve üzeri harcamadan sonraki her 300 TL ve üzeri harcamaya 20 TL, toplamda 200 TL ParafPara verilecek.

Kampanyadan yararlanarak 200 TL ödül kazanmak isteyenlerin mutlaka Paraf Mobil uygulamasına girerek kampanyanın altında yer alan “ Hemen Katıl “ butonuna tıklamaları gerekiyor. Mobil uygulaması olmayanlar ise cep telefonlarının mesaj bölümünden ÖDÜL yazıp 3404’e göndererek kampanyaya dahil olabilecekler.

Paraf kart sahiplerinin aynı gün aynı iş yerinden yapacakları harcamaların yalnızca ilki kampanyaya dahil olacak. Yani aynı marketten aynı gün üst üste yapılan alışverişlerin ikisi de kampanya kapsamında olmayacak.

Müşteriler kampanyadan en fazla 200 TL ödül kazanabilecek olup, söz konusu harcamaların yalnızca market sektöründe yapılması gerekiyor. kampanyadan kazanılan ParafPara’lar anında kartlarına yüklenecek ve bir başla alışverişlerinde ParafPara ile ödeme yaparak bu puanlarını kullanabilecekler. Müşterilerin bu puanlarını kullanmaması halinde ise 16 Ocak 2023 tarihinde hesaplarından geri alınacak. Bu nedenle puanların 15 Ocak 2022 saat 21.59’a kadar mutlaka kullanılmış olması gerekiyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Bu bankadan kredi kartı alanlara 1000 TL ödül veriliyor: Sınırlı sayıda, 30 Kasım son gün
Bu bankadan kredi kartı alanlara 1000 TL ödül veriliyor: Sınırlı sayıda, 30 Kasım son gün
Rusya yeniden saldırdı
Rusya yeniden saldırdı
İki gündür rekora koşan gram altında ibre tersine döndü: Fiyatlar 1 yılın zirvesinden düştü!
İki gündür rekora koşan gram altında ibre tersine döndü: Fiyatlar 1 yılın zirvesinden düştü!
İmzasız, kefilsiz 5000 TL nakit para verilecek! İş Bankası muslukları açtı başvuran ATM'den hemen çekebilecek
İmzasız, kefilsiz 5000 TL nakit para verilecek! İş Bankası muslukları açtı başvuran ATM'den hemen çekebilecek
Tüp zammı vatandaşın ocağına incir ağacı dikti! Birinin etkisi geçmeden yeni zam açıklandı! Kasım 2022 tüp fiyatları
Tüp zammı vatandaşın ocağına incir ağacı dikti! Birinin etkisi geçmeden yeni zam açıklandı! Kasım 2022 tüp fiyatları
Dolar 18.60 TL'yi gördü! Gözler Euro bölgesi enflasyon rakamlarında!
Dolar 18.60 TL'yi gördü! Gözler Euro bölgesi enflasyon rakamlarında!
Son Haberler
TBT ne demek? TBT sözlük anlamı ve açılımı
TBT ne demek? TBT sözlük anlamı ve açılımı
İstanbul deprem riski yüksek olan ilçeler ve depremden en az etkilenecek ilçeler
İstanbul deprem riski yüksek olan ilçeler ve depremden en az etkilenecek...
Nazar duası! Göz değmesi ve nazardan kurtulmak için okunacak dualar
Nazar duası! Göz değmesi ve nazardan kurtulmak için okunacak dualar
Maviler'de devrim hazırlığı
Maviler'de devrim hazırlığı
Kırmızı Şeytanlar onun peşinde
Kırmızı Şeytanlar onun peşinde
Dünya Kupası D Grubu takımları belli oldu mu? 2022 Dünya Kupası D grubu maçları ve fikstür
Dünya Kupası D Grubu takımları belli oldu mu? 2022 Dünya Kupası...
Guardiola'yı red etti
Guardiola'yı red etti
Trump yeniden barış, güvenlik ve sevgi getirecek
Trump yeniden barış, güvenlik ve sevgi getirecek
Snapdragon 8'de Apple'ı yakalayamadı
Snapdragon 8'de Apple'ı yakalayamadı
Bu bankadan kredi kartı alanlara 1000 TL ödül veriliyor: Sınırlı sayıda, 30 Kasım son gün
Bu bankadan kredi kartı alanlara 1000 TL ödül veriliyor: Sınırlı...
Jason Mount için teklifler kapıda
Jason Mount için teklifler kapıda
Apple'dan şok Macbook Pro Kararı
Apple'dan şok Macbook Pro Kararı
Ünlü içecek üretici o ürünleri geri çekiyor
Ünlü içecek üretici o ürünleri geri çekiyor
Rusya yeniden saldırdı
Rusya yeniden saldırdı
Ronaldo'ya ilk resmi teklif geldi!
Ronaldo'ya ilk resmi teklif geldi!