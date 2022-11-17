Cebinde Halkbank kartı olanlara duyuruldu: Tek tıkla market alışverişlerinin 200 TL'si karta iade edilecek!

Market alışverişlerinde yüksek tutarda harcama yapan vatandaşlar, bu harcamalarından puan kazanarak harcamalarını azaltmak istiyor. Bu noktada kredi kartı ile yapılan alışverişlerde 200 TL’ye kadar bir başka alışverişlerinde kullanabilecekleri hediye kazanıyorlar. Halkbank Paraf kartı olanlar market alışverişlerinde oldukça şanslı. Bankanın Kasım ayı kampanyalarında, market alışverişini Paraf kartı ile yapanların alışverişlerinden toplam 200 TL’ye kadar ParafPara kazanabilecekleri açıklandı.
Market alışverişlerinizin 200 TL’sini geri kazanabilirsinizHalkbank Paraf kartı olanlar için Kasım ayında kaçırılmaz bir kampanya duyuruldu. Son dönemde artan fiyatlarlar nedeniyle market alışverişleri oldukça yüklü miktarda oluyor. Vatandaşlar market alışverişlerinde kâr edebilmek için çeşitli yollar arıyor. Bankalar ise müşterilerine özel sundukları kampanya ile harcamalarının bir bölümünü geri almalarına olanak tanıyor.
Halkbank Paraf market kampanyasında 1 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında marketlerden Paraf kart ile peşin olarak yapılacak ilk 300 TL ve üzeri harcamadan sonraki her 300 TL ve üzeri harcamaya 20 TL, toplamda 200 TL ParafPara verilecek. Kampanyadan yararlanarak 200 TL ödül kazanmak isteyenlerin mutlaka Paraf Mobil uygulamasına girerek kampanyanın altında yer alan “ Hemen Katıl “ butonuna tıklamaları gerekiyor. Mobil uygulaması olmayanlar ise cep telefonlarının mesaj bölümünden ÖDÜL yazıp 3404’e göndererek kampanyaya dahil olabilecekler. Paraf kart sahiplerinin aynı gün aynı iş yerinden yapacakları harcamaların yalnızca ilki kampanyaya dahil olacak. Yani aynı marketten aynı gün üst üste yapılan alışverişlerin ikisi de kampanya kapsamında olmayacak. Müşteriler kampanyadan en fazla 200 TL ödül kazanabilecek olup, söz konusu harcamaların yalnızca market sektöründe yapılması gerekiyor. kampanyadan kazanılan ParafPara’lar anında kartlarına yüklenecek ve bir başla alışverişlerinde ParafPara ile ödeme yaparak bu puanlarını kullanabilecekler. Müşterilerin bu puanlarını kullanmaması halinde ise 16 Ocak 2023 tarihinde hesaplarından geri alınacak. Bu nedenle puanların 15 Ocak 2022 saat 21.59’a kadar mutlaka kullanılmış olması gerekiyor.