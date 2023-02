Cebinde İş Bankası kartı olanlar yaşadı! 300 TL para iadesi yapılacak! Sadece bunu yapmak yetiyor

1-28 ŞUBAT 2023 MARKET KAMPANYASI: MAXİMUM KREDİ KARTI SAHİPLERİ İÇİN 300 TL MAXİPUAN FIRSATI!







KAMPANYA DETAYLARI MAXİMUM MOBİLDE

PUANLAR NE ZAMAN YÜKLENECEK VE NASIL KULLANILACAK?

MAXİMUM KART NEDİR?

Maximum kredi kartı sahipleri, 1-28 Şubat arasında 400₺ ve üzeri alışverişlerinde farklı günlerde her ödemede 30₺ olmak üzere toplamda 300₺ hediye MaxiPuan fırsatından yararlanabilecekler.Maximum'un kredi kartı sahipleri için özel olarak düzenlediği market kampanyası, 1-28 Şubat 2023 tarihleri arasında üye marketlerde 400₺ ve üzeri ilk alışveriş sonrası farklı günlerde yapacağınız 400₺ ve üzeri her ödemede 30₺ olmak üzere toplamda 300₺ hediye maxi puan fırsatı sunuyor.İş Bankası, alışverişlerde maksimum avantajlar sunmak üzere bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında, İş Bankası Maximum özellikli kredi kartları, İş Bankası Bankamatik Kartları ve Maxipara Kart kullanılarak yapılan alışverişler, market sektöründe yer alan mağazaların sanal mağaza ve/veya mobil uygulamalarından yapılan market alışverişlerinden yararlanılabiliyor. Ayrıca Maximum Fırsat ve MaxiPuan kullanılarak yapılan alışverişler, ürün iptal ve iade işlemleri ile farklı ürün kategorilerinde satış yapan e-ticaret firmalarından yapılacak alışverişler de kampanyadan yararlanma imkanı sunulmuyor. Kampanya kapsamında İş Bankası’nın Maximum özellikli kredi kartları arasında; Maximum, MercedesCard, Maximiles, Maximiles Black, İş’te Üniversiteli ve Maximum Genç kullanılıyor. İş Bankası, bu kampanyayla müşterilerine en iyi alışveriş deneyimini yaşatmak ve maksimum avantajlar sunmak istiyor. Kampanyaya katılmak için kampanya kapsamındaki kartları kullanmak yeterli. Böylece kullanıcılar, alışverişleri sırasında maksimum avantajlardan yararlanabiliyor.Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz! İş Bankası, 03.03.2023 tarihinde kartlarınıza en son kullandığınız MaxiPuan'ları yükleyiyor. Yüklenen puanların son kullanma tarihi 30 Nisan 2023'e kadar geçerlidir.Ayrıca, Maximiles'a yüklenen puanlar Avans MaxiMil kapatmak için kullanılamaz. İş Bankası, üye marketlerde 400₺ ve üzeri ilk alışveriş sonrası, farklı günlerde 400₺ ve üzeri her ödemede, toplamda 300₺ hediye maxi puan fırsatı sunuyor. Kampanyaya katılmak için Maximum mobilden katılım sağlanabilecek.Kampanya, kredi kartı bazında değil, müşteri bazında. Yani, bir müşteri kampanyadan bir kere yararlanabilir ve en fazla 300 TL MaxiPuan kazanabilir. Kampanyaya dâhil olan kartlar arasında İş Bankası Maximum özellikli kredi kartları (Maximum, MercedesCard, Maximiles, Maximiles Black, İş’te Üniversiteli, Maximum Genç), İş Bankası Bankamatik Kartları ve Maxipara Kart kullanılarak yapılan alışverişler, market sektöründe yer alan mağazaların sanal mağaza ve/veya mobil uygulamalarından yapılan market alışverişleri de dâhil.Kampanyaya 1-28 Şubat 2023 tarihleri arasında katılmak ve avantajlarından faydalanmak için bekliyoruz. İş Bankası olarak, müşterilerimize daha iyi ve daha kolay hizmet sunmak için çalışıyoruz. Üye marketlerde 400₺ ve üzeri ilk alışveriş sonrası, farklı günlerde 400₺ ve üzeri her ödemede maxi puan kazanmak için çabamızı sürdürüyoruz. İş Bankası olarak, her zaman müşterilerimizin yanındayız.Maximum Kart, Türkiye'de bulunan bir sanal pos ve banka kartıdır. Maximum Kart, müşterilerine online ve offline alışveriş yapma imkanı sunmaktadır. Maximum Kart ile müşteriler, internet üzerinden alışveriş yapabilir, online oyunlar oynayabilir ve çeşitli hizmetlerden yararlanabilir. Maximum Kart aynı zamanda tüm Türkiye'deki bankomatlar ve POS cihazlarında geçerlidir. Maximum Kart, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir ve kart bilgileri ve harcamalarını takip etmek için müşterilerine bir online panel sunmaktadır. Maximum Kart, ayrıca güvenliğini de öncelikli olarak almaktadır ve kart bilgilerinin şifrelenmesi, kart sahibinin tekrar tekrar onayı gerektiren önlemler gibi güvenlik önlemlerini sunmaktadır.Maximum Kart, farklı kampanyalar ve promosyonlar sunmakta ve müşterilerine özel avantajlar sunmaktadır. Maximum Kart, aynı zamanda Maximum Mobil uygulamasını sunmaktadır, böylece müşteriler kart bilgilerini ve harcamalarını her yerden takip edebilir ve yönetebilir.