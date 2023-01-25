Cebinde İş Bankası kartı olanlara müjde! 150 TL hediye kazanmak çok kolay: Sadece bunu yapmak gerekiyor!

İş Bankası, Maximum Mobil ile geniş çaplı bir online alışveriş kampanyası başlatmıştır. 2023 yılı için yeni bir kampanya haberi verilirken ilk 150 TL ve üzeri alışverişe %10 oranında toplam 500 TL Maxi puan verileceği açıklandı.
İŞ BANKASI MÜŞTERİLERİNE LOKUM GİBİ HEDİYE! BU ÖZELLİK KARTINIZDA VARSA 150 TL CEBİNİZE UÇACAK! EĞER YAPILMAZ İSE...
İş Bankası maximum cep telefonu üzerinden yapılan alışverişlerde geçerli olan yeni kampanyadan faydalanmak için maximum özelliği olan kredi
kartı dahil edilmiştir. 150 TL ve üzeri ilk alışverişe %10 pazarama maxi puan olarak marketten toplam 500 TL hediye verilmesine karar verildi. 2022 yılında kampanyadan yararlanan müşterilerin kampanyadan yararlanamayacağını bildirmiş bulunmaktayız.
İŞ BANKASI MAXİMUM KAMPANYA
Pazarama Maxipuan kampanyası kapsamında, Pazarama Online Alışveriş'ten ilk defa yapacağınız tek işlemde 150 TL ve üzeri alışverişlerde Pazarama MaxiPuan kazanmak için alışveriş yapılan ay içinde Pazarama MaxiPuan kullanmanız gerekmektedir. Kampanya Dönemi içerisinde satın alınan ürünün iptali veya iadesi durumunda, kesilen MaxiPuanlar iade edilir ve biriken puanlar iptal edilir. Ocak ayında yapmış olduğunuz alışverişler de MAxipuanlar 15.02.2023’te yükleme yapılarak 31.03.2023 tarihine kadar kullanılabileceği belirtilmektedir. Ancak, kullanılmayan maksimum puanlar 01.04.2023'te kaldırılacaktır. Pazarama internet alışverişinden yapılan harcamalar üzerinden işlem anında %2 Pazarama MaxiPuan kazanma şansınız oluyor. 31 Mart 2023 tarihine kadar geçerli olan yüzde 2 pazarama maximum alışveriş başına aktarılan hediye puanlar ise 100 TL ile sınırlıdır.