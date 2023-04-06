Cebinde İş Bankası olanlar bedava alışveriş yapacak! Bunu yapanlara 600 TL market çeki hediye: Cep telefonundan başvurular açıldı

Ramazan ayının başlamasıyla beraber market alışverişinde geçerli kampanyalar arka arkaya gelmeye devam ediyor. Bu kampanyalar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bankalar da kampanya furyasına katılarak müşterilerine çeşitli fırsatlar sunuyorlar. İş Bankası, Ramazan kampanyası kapsamında müşterilerine 600 TL değerinde MaxiPuan kazanma fırsatı sunuyor. Kampanyaya katılmak isteyenler, Maximum Mobil veya İşCep uygulamaları üzerinden kampanya bölümüne giriş yaparak "Katıl" butonuna tıklayabilirler. Katılım işlemi tamamlandıktan sonra, 30 Nisan 2023 tarihine kadar kampanyadan faydalanabilirsiniz.
İŞ BANKASI KAMPANYA DETAYLARINI AÇIKLADI
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte market alışverişinde geçerli kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. İş Bankası da bu kampanyalara katılarak hesap sahiplerine 600 TL MaxiPuan kazanma fırsatı sunuyor. Kampanya, İş Bankası hesabı olan müşteriler için geçerlidir ve anlaşmalı marketlerde yapacakları alışverişlerde 600 TL'ye kadar MaxiPuan kazanabileceklerdir. Kampanya 20 Mart-30 Nisan 2023 tarihleri arasında geçerlidir. Kampanya şartlarına göre, tek seferde yapılacak olan ilk 400 TL alışverişten sonra her 400 TL alışverişte 40 TL MaxiPuan kazanma imkanı sunulmaktadır. Ayrıca, MaxiPuanlarını MaxiMil olarak da değerlendirebileceklerdir. Kazanılan MaxiPuanlar, 4 Mayıs 2023 tarihinde kullandıkları karta yüklenecektir. Kampanya kapsamına İş Bankası Maximum, Maximiles, Privia markalı tüm bireysel kredi kartları, İş Bankası Bankamatik Kartları ve Maxipara Kart dahil edilmiştir. Ticari Kartlar, Aidatsız Kartlar, Maximum Fırsat ve MaxiPuan kullanılarak yapılan alışverişler ise kampanya kapsamına dahil değildir. Her bir müşteri, kampanyadan sadece bir kez yararlanabilir ve MaxiPuanların son kullanım tarihi 4 Mayıs 2023 olarak belirlenmiştir. Kampanyaya katılmak için müşteriler, Maximum Mobil veya İşCep uygulamaları üzerinden kampanyalar bölümünden KATIL butonuna tıklayarak katılım sağlayabilirler.