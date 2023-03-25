Cebinde parası olana İslam Memiş'ten altın uyarılar! O yükselecek, onlar dibe çakılacak: Tercihinizi yapın diyerek duyurdu







UZMAN İSİMDEN FAİZ DEĞERLENDİRMESİ







Son zamanlarda Amerika'da yaşanan bankacılık krizlerinde piyasalar da etkilenecek gibi. Amerika'da faiz artırımı kararlarının olması sebebi ile Türk lirasının da değer kaybetmesi hayat pahalılığına sebep oldu. Faiz kararları ve uzman isimlerin değerlendirmeleri yazının devamında.Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Amerika Merkez Bankası faiz kararlarını aldı. Alınan kararlar piyasaları etkileyecek. Bu sebeple de yatırımcılar nasıl bir değişimin olacağını merak ediyor. FED kararları ne yönde olacak ve Türk lirasının karar karşısındaki değeri nasıl olacak uzman isim değerlendirmelerde bulundu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş değerlendirmelerde bulundu. Memiş, Amerika Merkez Bankası'nın mart ayı faiz artırımı yapacağını açıkladı. 25 baz puan artırımı olacağını tahmin ettiğini söyleyen uzman isim, bu artış karşısında altın ve gümüşte gerileme ve dolar endeksinde yükseliş olabileceğini açıkladı. Dolar endeksi 105 seviyesine, ons altın 50 dolara, ons gümüş 21,80 dolara ulaşabilir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ise, faizi 50 baz puanla artırabilir veya bu ay artış yapmayabilir. Bu ay pas geçilirse, piyasa Amerika Merkez Bankası'nın etkisi altında kalır ve TC Merkez Bankası etkisi düşer.