Finans
19 Mart 2023 - 11:30

Cebinde parası olanlara büyük yatırım sırrı verildi! Bunu yapanlar iki ay sonra paraya para demeyecek!

Uzman isimler altın yatırımcısı vatandaşı sık sık uyarmaya devam ediyor. Peki hangi isim hangi uyarıları yaptı? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
19 Mart 2023 - 11:30
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Cebinde parası olanlara büyük yatırım sırrı verildi! Bunu yapanlar iki ay sonra paraya para demeyecek!
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Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar uzman isimlerin uyarı ve açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki altın uzmanları hangi açıklamalarda bulunuyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YATIRIM YAPMAK İSTEYENLER İÇİN SIRLAR

Altın uzmanları yatırım yapmak isteyen vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Altın Uzmanı Cihat Çiçek yatırımcı vatandaşlar için piyasayı takip etmeye ve uyarılarda ve tavsiyelerde bulunmaya devam ediyor. Cihat Çiçek piyasa hareketliliği ile ilgili açıklamalarını sürdürürken 1.200 TL seviyelerine ulaşan gram altının yatırımcıya kâr sağlamaya devam ettiğini belirtti. 



Altın Yatırımı İçin Önemli Sırlar

Cihat Çiçek altın yatırımcısı olacak vatandaşlar için en önemlisinin fiziki olarak altın ya da borsadan alınıp satılabilen altınlarla yatırım yapmak olduğunu söyledi. Gram altın, külçe altın, mücevher ile yatırım araçları çoğaltılabiliyor. Ancak Cihat Çiçek tarafından yapılan önerilere göre fiziki altın alıp satmak yatırımcı için maliyetli olabiliyor. Hisse senetleri ve altın fonları da yatırımcı vatandaş için avantajlı bir seçenek olabiliyor. Altın fonları vatandaşın bütçesine göre kâr sağlamaya devam ediyor. Cihat Çiçek fiziki altın alımının çok önemli olduğunu vurgulayarak uzun vadede gram altının 2 bin 500 TL seviyelerine çıkacağını vurguladı. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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