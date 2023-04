Cebinde QNB Finansbank kartı olanlar dikkat! 20 gün içerisinde başvurana ödediği o para geri verilecek: Son tarih açıklandı

QNB FİNANSBANK'TAN YENİ BİR KAMPANYA: OTOMATİK FATURA ÖDEME TALİMATLARI İÇİN PARA PUAN KAZANIN!











Bankalar müşterilerine özel kampanyalar sunmaya devam ediyor. QNB Finansbank, müşterilerine yönelik önemli bir duyuru yaptı. Banka, yeni başlattığı fatura kampanyası hakkında açıklamalar yaptı. Kampanya kapsamında, müşterilere 25 gün boyunca geçerli ParaPuan verilecek. Kampanyanın tüm detayları müşterilere tek tek bildiriliyor. İşte detaylar... QNB Finansbank'ın açıklamasında, vadesiz hesap üzerinden veya CardFinans ve QNB First logolu kredi kartlarıyla 1-30 Nisan 2023 tarihleri arasında verilen her yeni otomatik fatura ödeme talimatı başına 40 TL olmak üzere, toplamda 120 TL'ye varan ve 25 gün boyunca geçerli ParaPuan kazanılabileceği belirtildi.QNB Finansbank, müşterilerine özel bir fırsat sunmak için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, 1-30 Nisan 2023 tarihleri arasında CardFinans ve QNB First logolu kredi kartları veya QNB Finansbank vadesiz hesapları üzerinden verilen her yeni Otomatik Fatura Ödeme talimatı için 40 TL tutarında ParaPuan kazanılabileceği duyuruldu. Toplamda ise en fazla 120 TL değerinde ParaPuan kazanmak mümkün olacak. ParaPuan, QNB Finansbank müşterilerine özel bir avantaj programıdır ve alışverişlerden, fatura ödemelerine kadar birçok işlemde kazanılabilmektedir. Bu kampanya ile birlikte müşteriler, otomatik fatura ödemeleri yaparak hem hayatlarını kolaylaştırabilecekleri hem de ParaPuan kazanabilecekleri bir fırsata sahip olacaklar. Kazanılan ParaPuan'lar daha sonra indirim, ödeme ve taksit gibi birçok farklı avantajda kullanılabilecektir.QNB Finansbank, müşterilerine özel bir fırsat sunmak için 1-30 Nisan tarihleri arasında geçerli bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, CardFinans ve QNB First logolu kredi kartları veya QNB Finansbank vadesiz hesapları üzerinden verilen her yeni Otomatik Fatura Ödeme talimatı için 40 TL değerinde ParaPuan kazanılabilir. Ancak, talimatların bu tarihler arasında verilmesi gerekmekte ve yeniden verilen talimatlar için ödül kazanılamamaktadır. En fazla 120 TL değerinde ParaPuan kazanmak mümkündür. Kredi kartından ödül kazanımı için talimat verilen faturanın 29 Eylül 2023 tarihine kadar en az 1 kez ödenmesi gerekmektedir. Verilen talimatların 31 Ekim 2023 tarihine kadar açık olması şartı da bulunmaktadır. Bu tarihten sonra iptal edilen talimatlar için verilen ParaPuan ödülü geri alınacaktır ve kullanılan ParaPuan tutarı kredi kartı ekstrenize borç olarak kaydedilecektir. Hesaptan verilen talimatlar için ise 31 Mayıs 2023 tarihine kadar ilgili faturanın ödenmesi gerekmektedir. Kazanılan ParaPuan, CardFinans Nakit kartına 1-10 Haziran 2023 tarihleri arasında, kredi kartından verilen talimatlar için ise kazanılan ödül faturanın ödendiği ayın son iş gününde CardFinans veya QNB First logolu kredi kartınıza yüklenecektir. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler, QNB Finansbank vadesiz hesapları üzerinden veya CardFinans ve QNB First logolu kredi kartları ile Otomatik Fatura Ödeme talimatı vererek bu fırsattan yararlanabilirler. Bu kampanyayı kaçırmamak için QNB Finansbank kampanyalarını takip etmeye devam etmelisiniz! QNB Finansbank'ın müşterilerine sunduğu bu kampanya ile, Otomatik Fatura Ödeme talimatı veren herkes para kazanabilir. Fatura ödemelerini düzenli olarak yapmak isteyen ve aynı zamanda kredi kartı kullanmayı tercih edenler bu kampanyadan yararlanabilirler. Kampanya kapsamında verilen ParaPuanlar, son derece değerli bir ödül olup, kazanılan ParaPuanlar CardFinans veya QNB First logolu kredi kartlarına yüklenecektir. Bu kampanyayı kaçırmayın ve QNB Finansbank kampanyalarını takip ederek fırsatları yakalayın.