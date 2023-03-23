Cebinde Vakıfbank kartı olan bedavaya bayramlık alacak! Bunu yapanlara tamı tamına 250 TL hediye edilecek!







VAKIFBANK KAMPANYA AYRINTILARI







Vakıfbank, tek seferde 400 TL ve üzeri tutarındaki ilk alışverişlerde, sonraki 400 TL ve üzeri alışverişlerde ise 25 TL değerinde world puan hediye edilecek. Toplamda 250 TL değerinde world puan kazanma imkanı sunulurken kampanya kapsamında sektörün önde gelen markalarından mağazada geçerli olacak fırsat imkanı verildi.Kampanya müşteri bazlı olurken ek kartlarla yapılan alışverişlerde kampanyaya dahil edilir. Fakat bir müşteri kampanyadan en fazla 250 TL worldpuan kazanılır. Vakıfbank kampanyasına katılım sağlanırken cepte kazan bölümünden hemen katıla basılarak başvuru yapılır. Kampanya kapsamında sektörün önde gelmesiyle birçok markalar için mağazalarda geçerli olur.İlk 400 TL ve üzeri alışverişler için sonraki 400 TL'lik alışverişlerde 25 TL, toplamda 250 TL worldpuan hediye kullanıma açıldı. Worldpuan son kullanım tarihi 22 Nisan 2023 olarak kullanılırken 23 Nisan 2023 tarihinde geri alınımı yapılır. Kampanya üzerinden bilgi almak isteyenler mobil uygulamadan ya da müşteri hizmetleri aranarak bilgisi sahibi olabilirsiniz.