Cebinde Ziraat Bankası kartı taşıyanlara duyuruldu! Gece 00.00'da bitecek: Hemen yapılması gerekiyor

Bu kampanyaya katılmayan çok şey kaçırır! Ziraat Bankası'ndan alınan bilgiye göre, farklı günlerde 1500 Türk Lirası ve üzeri ilk alışverişe 150 Türk Lirası Bankkart, farklı günlerde hemen, 1500 Türk Lirası ve üzeri ikinci alışverişe 150 Türk Lirası Bankkart olmak üzere toplam 300 Türk Lirası hediye ediliyor. Bankkart'a özel Metro Marketlerde geçerlidir.
KAMPANYA BİLGİLERİMetro Marketler tarafından farklı günlerde En az 1500 Türk Lirası ilk alışverişe 150 Türk Lirası, en az 1500 Türk Lirası ikinci alışverişe 150 Türk Lirası ve toplamda 300 Türk Lirası Bankkart lira sunulacak.
Kampanya 2-29 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olmaktadır. Kampanyaya Bankkart Mobil, bankkart.com.tr ve SMS kanalları aracılığıyla katılım sağlayabilirsiniz.
Kampanyaya katılım sağlamak için Bankkart mobil uygulaması üzerinden Kampanyaya katıl butonuna basın ya da METRO yazıp 4757 numarasına SMS gönderin. Kısa mesaj yoluyla kampanyaya katılan kart sahipleri, asıl kartın bağlı olduğu bankamız sisteminde kayıtlı cep telefonu numarasından kısa mesaj göndermelidir. Kampanyaya banka kredi kartı kullanımı, tütün, poşet, karkas ve kredi alımları dahil değildir. Kampanyaya katılım gsötermeyen kullanıcılar Bankkart Lira kazanamayacaktır. Kampanya dahilinde sadece aynı gün içerisinde 1500 Türk Lirası ve üzeri tutardaki ilk işlem geçerlidir. Kampanya müşteriye özel olup, kampanya süresince müşteri maksimum 300 Türk Lirası Bankkart Lira kazanabilir. Kampanya kapsamında kazanılan Bankkart Lirası 10 Nisan 2023 tarihinde yeniden yüklenecek ve 31 Mayıs 2023 tarihine kadar sadece Metro Marketlerde kullanılabilecektir. Kullanılmayan Bankkart Lirası 1 Haziran 2023 tarihinde geri alınacaktır. Kampanyaya peşin ve gıda dışındaki taksitli işlemlerde dahildir. Bankkart Lirası kazanmak için Bankkart POS'tan işlem yapılması gerekmektedir. Ek kartlar ile yapılan harcamalar asıl kart hamilinin harcamalarına dahildir. Kampanyadan sadece bireysel kart sahibi banka kartı müşterileri faydalanabilir. Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Free kartları kampanyaya katılmamaktadır. Kazanılan Banka Kartı Liraları, kampanya süresince yapılan işlemlerin iadesi ile iade edilecektir. Müşteri'nin Bankkart Kumbarasında yeterli Bankkart Lirası olmaması durumunda kalan tutar hesap yönetimi tarafından borçlandırılacaktır.