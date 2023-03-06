Cebinde Ziraat Bankkart'ı olanlar dikkat! 26 gün içinde bunu yapmayan kullanamayacak

Ziraat Bankası Kampanyası: Banka ve kredi Kartı Sahipleri İçin 27 Gün Sürecek Fırsat! Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden 31 Mart'a kadar geçerli olacak bir kampanya duyurusu yaptı. Kampanya kapsamında, Bankkart ile yapacağınız 1.000 TL ve üzeri alışverişleriniz için havayolu üye işyerlerindeki satış ofisleri, web siteleri, mobil uygulamalar ve çağrı merkezleri kanallarından tek seferde yapacağınız alışverişleriniz için 100 TL Bankkart Lira verilecektir.
SON 27 GÜN
Ziraat Bankası, havayolu şirketlerindeki üye işyerlerinde 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde Bankkart ile ödeme yapan müşterilere 100 TL Bankkart Lira hediye edeceğini açıkladı. 31 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek kampanya, Bankkart Mobil uygulaması veya bankkart.com.tr üzerinden katılım sağlanabilecek. Fiziki ve sanal POS'lardan yapılan işlemler kampanyaya dahil olacak ve kampanya şartlarını yerine getiren müşterilerin Bankkart Liraları kartlarına anında yüklenecektir. Havayolu şirketlerinin satış ofisleri, web siteleri, mobil uygulamaları ve çağrı merkezleri kanallarından yapılan alışverişler de kampanyaya dahil edilecektir.