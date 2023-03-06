Finans
06 Mart 2023 - 23:15

Cebinde Ziraat Bankkart'ı olanlar dikkat! 26 gün içinde bunu yapmayan kullanamayacak

SON 27 GÜN! Hemen Ziraat Mobil uygulamasını indirin. İşte süper kampanyaya ait detaylar...

Finans
06 Mart 2023 - 23:15
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Cebinde Ziraat Bankkart'ı olanlar dikkat! 26 gün içinde bunu yapmayan kullanamayacak
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Ziraat Bankası Kampanyası: Banka ve kredi Kartı Sahipleri İçin 27 Gün Sürecek Fırsat! Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden 31 Mart'a kadar geçerli olacak bir kampanya duyurusu yaptı. Kampanya kapsamında, Bankkart ile yapacağınız 1.000 TL ve üzeri alışverişleriniz için havayolu üye işyerlerindeki satış ofisleri, web siteleri, mobil uygulamalar ve çağrı merkezleri kanallarından tek seferde yapacağınız alışverişleriniz için 100 TL Bankkart Lira verilecektir.

ziraat bankası kampanyası

SON 27 GÜN



Ziraat Bankası, havayolu şirketlerindeki üye işyerlerinde 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde Bankkart ile ödeme yapan müşterilere 100 TL Bankkart Lira hediye edeceğini açıkladı. 31 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek kampanya, Bankkart Mobil uygulaması veya bankkart.com.tr üzerinden katılım sağlanabilecek. Fiziki ve sanal POS'lardan yapılan işlemler kampanyaya dahil olacak ve kampanya şartlarını yerine getiren müşterilerin Bankkart Liraları kartlarına anında yüklenecektir. Havayolu şirketlerinin satış ofisleri, web siteleri, mobil uygulamaları ve çağrı merkezleri kanallarından yapılan alışverişler de kampanyaya dahil edilecektir.

ziraat bankası

100 TL VERİLECEK

Bankkart sahipleri, havayollarında faaliyet gösteren üye işyerlerinde yapacakları 1.000 TL ve üzeri alışverişlerinde tek seferde 100 TL Bankkart Lira kazanabilecekleri bir kampanyadan yararlanabilecekler. Kampanyaya katılım, asıl kart sahibi müşteriler tarafından Bankkart Mobil uygulamaları veya bankkart.com.tr üzerinden yapılmalıdır. Kampanya süresince yapılan iade, iptal ve nakit çekim işlemleri kampanya kapsamında değerlendirilmeyecek ve kampanya tutarı müşterinin Bankkart Kumbarasında yeterli Bankkart Lira bulunmaması durumunda hesap özetine borç olarak yansıtılacaktır. Kampanya müşteri bazındadır ve bir müşteri en fazla 100 TL Bankkart Lira kazanabilir.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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