Cebinizde Bankkart'ınız varsa hemen katılın: 150 TL anında yüklenecek

Bankkart’lılar yaşadı: 150 TL anında yükleniyor

Kampanya detayları belli oldu

Üç kamu bankasından biri olan Ziraat Bankası, Bankkart kullanıcıları için kaçırılmaz kampanyalar oluşturuyor. Her ay birbirinden avantajlı fırsatlar sunan banka, müşterilerinin harcarken kazanmasına imkan tanıyarak yüzlerce lira hediye ediyor. Üstelik bu hediye liralar belli bir tarihte değil, anında hesaba tanımlanıyor. Bankkart kullanıcıları için yapılan kampanya duyurusunda toplam 150 TL hediye Bankkart lira verileceği açıklandı. Kampanyanın detayları haberimizin devamında…Cebinde Bankkart kartı olanlar için sık sık yeni duyurular yapılmaya devam ediliyor. Hayat pahalılığı devam ederken alışveriş yaparken iki kere düşünenler için yeni Bankkart lira kampanyası başladı. Buna göre 17 Ekim – 30 Ekim 2022 tarihleri arasında Bankkart ile Bankkart anlaşmalı ayakkabı, giyim ve aksesuar sektörlerindeki üye işyerlerinin Bankkart POS’undan tek seferde yapılacak 400 TL ve üzeri her alışverişe 30 TL, toplamda 150 TL Bankkart Lira verilecek. Tekstil alışverişlerini erteleyenlerin kaçırmaması gereken kampanya ile her alışverişe 30 TL kazanacak olan Bankkart sahipleri toplamda 150 TL’nin sahibi olacaklar.Bankkart lira kampanyası 17 Ekim – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında geçerli olacak ve kampanyadan yararlanılabilmek için mutlaka katılım sağlamak gerekiyor. Bankkart müşterilerinin Bankkart mobil uygulaması ya da bankkart.com.tr adresi üzerinden ‘Kampanyaya katıl’ butonuna tıklaması gerekiyor. Aksi takdirde yaptıkları harcamalardan TL kazanamayacaklar. İnternet üzerinden yapılan e-ticaret harcamaları kampanya kapsamında değildir ve aynı gün aynı işyerinden yapılan harcamaların yalnızca ilki kampanyaya dahil edilmektedir. Şartları yerine getirerek Bankkart lira kazanmaya hak kazanan müşterilerin hediyeleri anında kredi kartlarına tanımlanacak. Bu kampanyada yapılan alışverişler peşin ya da taksitli olarak gerçekleştirilebilmektedir. Bir müşterinin bu kampanyadan en fazla 150 TL Bankkart Lira kazanmasına olanak tanınmıştır. Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz ürünleriyle yapılan işlemler kampanyaya dahil değildir. Tekstil alışverişleri sonrasında Bankkart lira kazanan kişiler, bu alışverişlerini iade ya da iptal ettirmeleri durumunda ise hediye edilen tutar geri alınıyor. Bu noktayı bilmek sonradan karşılaşılabilecek sorunların önüne geçiyor. Cebinizde Ziraat Bankkart’ınız varsa sizler de bu kampanyadan yararlanabilirsiniz. Kampanya detaylarını öğrenmek için Ziraat Bankkart’ın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.