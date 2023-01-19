Aktüel
19 Ocak 2023 - 23:00

Cebinizde bu karttan varsa yaşadınız! Benzin alırken 75 TL'si geri verilecek: Bu fırsatı kaçıran çok üzülür!

Yapılan alışverişler için bankalarda çeşitli kampanya haberleri gelirken bu defa akaryakıt alımları için harekete geçildi. Ziraat Bankası, müşterilerine TotalEnergies ile anlaşmaya vararak akaryakıt alımlarında indirim kampanyası başlattı. İşte, Ziraat Bankası yeni kampanya detayları haberimizde.

Aktüel
19 Ocak 2023 - 23:00
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Cebinizde bu karttan varsa yaşadınız! Benzin alırken 75 TL'si geri verilecek: Bu fırsatı kaçıran çok üzülür!
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Ziraat Bankası öyle bir kampanya başlattı ki herkes gördüklerine inanamadı. Yeni kampanya kısa sürede yoğun ilgi görürken yapılan anlaşmayla beraber TotalEnergies istasyonlarında 4.akaryakıt veya otogaz alışverişlerine 75 TL bankkart lira hediye verileceği haberi geldi. İşte, Ziraat Bankası kampanya detaylarına ilişkin paylaşımlar ve detaylar...

KAMPANYADAN YARARLANMA ŞARTLARI

1-15 Ocak 2023 tarihleri arasında bankkart ile anlaşmalı olunan TotalEnergies istasyonlarında bankkart pos üzerinden farklı günlerde tek sefer 300 TL ve üzeri 2. akaryakıt alımlarında 75 TL bankkart lira hediye verilecektir. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar Bankkart Mobil ya da bankkart internet sitesi üzerinden bilgilere ulaşabilir. SMS ile başvuru yapmak için TE2023 4757'ye kısa mesaj göndererek katılım sağlanabilir.



ziraat bankası otogaz kampanyası

-Kampanya müşteri bazlıdır,

-300 TL ve üzeri alışverişler için geçerlidir,

-POS üzerinden alışveriş yapılması gerekir,

-Kampanyadan yararlanabilen kart; Bankkart, Bankkart Genç, Bankkart Başak, Bankkart Business

-Bankkart Ücretsiz sahipleri kampanyadan faydalanamaz.

KAMPANYAYA KATILIM İÇİN 22 ŞUBAT ÖNEMLİ!

Şartlara uygunluk bakılarak kampanyadan yararlanmak için bankkart lira için takvim belirlendi. ziraat Bankası kazanılan promosyon ödemelerin 22 Şubat tarihinde yapılacağını açıklarken kazanılan ödüllerin son kullanım tarihi ise 20 Mart 2023 tarihi olarak belirlendi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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