Cebinizde bu karttan varsa yaşadınız! Benzin alırken 75 TL'si geri verilecek: Bu fırsatı kaçıran çok üzülür!







KAMPANYADAN YARARLANMA ŞARTLARI







KAMPANYAYA KATILIM İÇİN 22 ŞUBAT ÖNEMLİ!

Ziraat Bankası öyle bir kampanya başlattı ki herkes gördüklerine inanamadı. Yeni kampanya kısa sürede yoğun ilgi görürken yapılan anlaşmayla beraber TotalEnergies istasyonlarında 4.akaryakıt veya otogaz alışverişlerine 75 TL bankkart lira hediye verileceği haberi geldi. İşte, Ziraat Bankası kampanya detaylarına ilişkin paylaşımlar ve detaylar...1-15 Ocak 2023 tarihleri arasında bankkart ile anlaşmalı olunan TotalEnergies istasyonlarında bankkart pos üzerinden farklı günlerde tek sefer 300 TL ve üzeri 2. akaryakıt alımlarında 75 TL bankkart lira hediye verilecektir. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar Bankkart Mobil ya da bankkart internet sitesi üzerinden bilgilere ulaşabilir. SMS ile başvuru yapmak için TE2023 4757'ye kısa mesaj göndererek katılım sağlanabilir.-Kampanya müşteri bazlıdır, -300 TL ve üzeri alışverişler için geçerlidir, -POS üzerinden alışveriş yapılması gerekir, -Kampanyadan yararlanabilen kart; Bankkart, Bankkart Genç, Bankkart Başak, Bankkart Business -Bankkart Ücretsiz sahipleri kampanyadan faydalanamaz.Şartlara uygunluk bakılarak kampanyadan yararlanmak için bankkart lira için takvim belirlendi. ziraat Bankası kazanılan promosyon ödemelerin 22 Şubat tarihinde yapılacağını açıklarken kazanılan ödüllerin son kullanım tarihi ise 20 Mart 2023 tarihi olarak belirlendi.