Cebinizde bu paradan var mı bakın! Değeri tam 1000 cumhuriyet altını olacak: Sadece 7 tane var!







EN DEĞERLİ BANKNOT







Para koleksiyoncusu insanların çok dikkatini çeken ve şu an sadece 7 tane olan tarihi banknot ile ilgili yoğun ilgi devam ediyor. Fiyatı ise dudak uçuklatıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.1927 senesinde basılan 1000 TL banknot koleksiyoncular tarafından yoğun ilgi görüyor. Cumhuriyet'in ilk senelerinde birinci emisyon banknotlar İngiltere Thomas de la Ruse Matbaa da üretildi. Bu banknotların içinde en kıymetli olan ise 1000 liralık banknot. 12 sene boyu kullanılan 1000 TL banknot ise sadece 15 bin 374 tane basıldı.1939 senesinde tedavülde kalkan paranın 23 tanesi iade edilmedi ve güncel olarak 7 tanesinin hala durduğu düşünülüyor. Bu kadar sayısının az olması banknota çok nadir özelliği kazandırıyor ve koleksiyoncular tarafından ilgi görüyor. 1927 senesinde basılan 1000 TL banknot güncel olarak 1000 Cumhuriyet altınına denk geliyor. İlk basıldığı zamanlarda bu banknot özellikle banka ve büyük tüccarlar tarafından kullanılıyordu. Günümüze ise sadece 7 tane olarak ulaşan banknot çok nadir özelliğiyle değerini katlıyor. Para koleksiyoncuları ise bu parayı yoğun ilgiyle karşılıyor ancak fiyatı çok yüksek. Koleksiyoncular yüksek fiyatlarla müzayede ile bu banknota sahip olabilir.