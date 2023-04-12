Cebinizdeki 1 TL'lere hemen bakın! Artık böyle olacak: Büyük değişim yıllar sonra geldi!







1 LİRALARIN GRAMAJLARI DÜŞTÜ











Son dönemde marketlerde sık sık karşılaştığımız ürünlerin gramajlarında düşüş yaşanması şaşkınlık yaratırken, bu durum 1 TL'lik madeni paralara da yansıdı. Ambalajları aynı kalsa da içeriklerin ağırlıkları azalırken, 1 TL'lik madeni paraların gramajları da düştü. Bu durumun nedeni ise üretim maliyetlerindeki artış. Darphane, 1 TL'lik madeni paraların gramajını azaltarak maliyetleri düşürmeye çalıştı. Ancak sokaktaki vatandaşlar, yeni ve eski 1 TL'lik madeni paraların ağırlıkları arasındaki farkı kolayca fark edebiliyorlar. Vatandaşların bu durum karşısındaki tepkileri ise merak konusu olmaya devam ediyor.Son zamanlarda maliyetlerdeki artış nedeniyle marketlerde sıkça peynir, tereyağı, çikolata ve meşrubat gibi ürünlerin gramajlarında düşüş yaşandığına dikkat çekilirken, aynı durum 1 lira paraları için de geçerli oldu. 1 lira üretiminde kullanılan bakır, nikel ve çinko gibi madenlerin fiyatları arttığı için, Merkez Bankası yeni 1 liraların gramajını düşürme kararı aldı. Farklı kalınlık, ağırlık ve çıkardığı ses gibi farklılıklarla birlikte, yeni 1 lira paraları daha hafif olarak üretildi. Bu durum, eski ve yeni 1 lira paraları arasında 1,5 gram fark yaratırken, eski 1 lira 8.21 gram iken, yeni 1 lira 6.63 gram olarak üretildi. Bu gelişme, vatandaşların alım gücüne zarar verse de, artan maliyetlere çözüm olarak gramajın azaltılması yoluyla sağlandı. Bazı vatandaşlar ise, metal paraların tamamen kaldırılmasının daha uygun bir seçenek olabileceği düşüncesinde.