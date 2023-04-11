Cebinizdeki 1 TL'yi hemen buzluğa koyun! Olanlara inanamayacaksınız: Herkes şaşıp kalıyor







BU YÖNTEM NASIL UYGULANMALI?











Birçok insanın farkında olmadığı bir gerçek var: Buzdolabının dondurucu kısmına 1 TL koymak, yiyeceklerinizin bozulmasını engelleyebilir ve hayatınızı kurtarabilir! İşte ayrıntılar... Uzun süre evden uzak kaldığınızda veya elektrik kesintisi gibi bir durumda, buzdolabınızdaki yiyeceklerin bozulması can sıkıcı bir sorun haline gelebilir. Ancak 1 TL'lik bir bozuk para, buzdolabınızın dondurucu kısmındaki sıcaklığı düşük tutarak yiyeceklerinizin daha uzun süre dayanmasını sağlayabilir. Bu basit ama etkili yöntem, birçok kişi tarafından denenmiş ve sonuçlarına inanamamışlardır.Bu yöntem oldukça basit bir şekilde uygulanabilir. Plastik bir bardağa su doldurun ve dondurucuda dondurun. Dondurulmuş suyun üzerine 5, 10, 25, 50 kuruş veya 1 TL bozuk para koyun. Uzun bir seyahate çıktığınızda ya da evde elektrik kesintisi yaşandığında, paraların suyun üzerinde durup durmadığını kontrol edin. Eğer paraların suyun dibine çöktüğünü görürseniz, buzdolabının ya da dondurucunun bozulduğu anlamına gelebilir. Bu durumda dondurucudaki yiyeceklerin bozulma riski yüksektir. Bozulmuş yiyecekleri tüketmek, besin zehirlenmelerine yol açabilir.