Cebinizdeki 5 TL'yi hemen kontrol edin! 5 TL'niz 50 bin TL'ye dönüşebilir: İşte servet kazandıracak o detay







5 TL BİNLERCE LİRA KAZANDIRABİLİR







Ülkenin birçok farklı ilinde insanlar ceplerinde olan 5 TL sayesinde binlerce lira kazanmayı başardı. Peki bu nasıl olabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Van İpekyolu'nda yaşayan Sezgin Yılmaz isimli vatandaş alışverişi sonrasında para üstü olarak aldığı 5 TL'nin hatalı basım olduğunu fark etti. Banknotun üstünde olması gereken sağ üst köşedeki 5'in olmaması sonrası Merkez Bankası'na giden vatandaş basım hatası olduğunu öğrendi ve koleksiyon yapan insanların ilgisini çekeceğine inanarak elindeki hatalı basım 5 TL'yi tam 50 bin TL'ye satışa çıkardı! Aynı zamanda Düzce'de yaşayan 13 yaşındaki Yasenur Durmaz da basım hatası olan 5 TL'sini 1000 TL'ye satışa çıkardı. Durmaz, ortaokul ikinci sınıfta eğitim gördüğünü, online eğitim sürecinde bilgisayar olmak istediği için böyle bir şey yaptığını söyledi.Durmaz, annesinden ekmek için aldığı 5 TL'nin yanlış basıldığını fark ettiğini, daha önce bunu haberlerde görüp parasını sakladığını ve 1000 TL'ye parasını satabilirse bilgisayar alıp ders çalışacağını belirtti. Yine Samsun Bafra ilçesinde ikamet eden Hüseyin Güzel de basım hatası olan 200 TL banknotunu 55 bin TL'ye satışa çıkardı. Üstünde iki sıfır olmayan parasını satmak için uğraşıyor. Trabzon Tonya'da yaşayan Şerafettin Erbil isimli vatandaş 50 TL parasının üstünde 5 TL yazdığını fark edip bankada sahte olmadığını öğrenmiş ve basım hatası olan banknotunu 80 bin TL'ye satmayı hedeflediğini söylemişti. Ancak Erbil kendisine en yüksek rakamı veren koleksiyonculara parayı vereceğini de söyledi. Ancak vatandaşın hamleleri koleksiyoncuları kızdırıyor. Esat Kaplan isimli koleksiyoncu basım hatası diye bir olayın olmayacağını, Merkez Bankası'nın yüzlerce makine ile kontrol sağladığını, bu durumu yaratanların Merkez Bankası'nı karaladığını, kendisine bu paralar gelse sahte diye almayacağını ve polise şikayet edeceğini, koleksiyoncuların bu paralarla başının dertte olduğunu, bu paraların hiçbir değeri olmadığını belirtti.