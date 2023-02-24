Kredi
24 Şubat 2023 - 11:45

Cebinizdeki yangın sönecek! 2 Katılım bankası harekete geçti... Sıfır faizle 50 BİN TL nakit ödeyecek

Bankalar nakit ihtiyacı olan vatandaşların cebini rahatlatmak için kredi kampanyalarına devam ediyor. Peki hangi iki bankadan kredi kampanyası geldi? Şartlar nedir? Tüm detaylar haberimizde.

Kredi
24 Şubat 2023 - 11:45
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Cebinizdeki yangın sönecek! 2 Katılım bankası harekete geçti... Sıfır faizle 50 BİN TL nakit ödeyecek
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Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını merakla araştırıyor. Müşterileri için müjdeli bir haber iki katılım bankasından geldi! Peki kredi şartları nedir? Sıfır faizli 50 bin TL kredi kampanyası ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İKİ KATILIM BANKASINDAN MÜJDE

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için bankaların kredi kampanyaları büyük bir avantaj sağlıyor. İki katılım bankası tarafından düzenlenen kredi kampanyası kapsamında müşterilere sıfır faizli 50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi fırsatı sunulacak. 



Ziraat ve Vakıf Katılım Kredi Kampanyası

Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası kredi kampanyasından faydalanabilmek için sigortalı çalışan olmak gerekiyor. Başvuru yapacak kişilerin son 1 senedir sigortalı olarak çalıştıklarını bankaya ispat etmeleri gerekiyor. Aynı zamanda emekli olan ve düzenli emekli maaşı alan vatandaşlar da bankaların kredisinden faydalanabilecek. Kredi ile ilgili detaylar bankaların internet siteleri üzerinden müşterilerle paylaşılıyor. Faiz oranları, ödeme planları gibi detaylar internet sitelerinde yer alıyor.

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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